ÖAAB Wien gratuliert Markus Figl zur Wahl als neuer Landesparteiobmann der ÖVP Wien

Heute wurde Markus Figl zum neuen Landesparteiobmann der ÖVP Wien gewählt. Gemeinsam mit seinem neu formierten Team übernimmt er damit die Führung der Wiener Volkspartei.

Der ÖAAB Wien gratuliert Markus Figl herzlich zu seiner Wahl und wünscht ihm für die kommenden Herausforderungen viel Erfolg und Durchsetzungskraft.

„Mit Markus Figl steht ein engagierter und kompetenter neuer Landesparteiobmann an der Spitze der ÖVP Wien. Im Namen des gesamten ÖAAB Wien wünsche ich ihm alles Gute und viel Erfolg für die bevorstehenden Aufgaben. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und gemeinsame Initiativen für die Wienerinnen und Wiener“, erklärt ÖAAB Wien-Landesobmann Hannes Taborsky.

Rückfragen & Kontakt

ÖAAB Wien
LGF KR Stefan Lochmahr
Telefon: +43 664 8383226
E-Mail: stefan.lochmahr@oeaab.at

