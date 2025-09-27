  • 27.09.2025, 15:37:02
Grüne: Kickl will unser Land an Putin ausliefern

Gewessler: Freunde Putins Österreich träumen von „3. Republik“ mit Hauptstadt Moskau

Wien (OTS) - 

„Im selben Augenblick, in dem Putin mit immer neuen Provokationen ganz Europa bedroht, wirft Herbert Kickl sich ihm zu Füßen. In Dänemark verletzen Drohnen den europäischen Luftraum, gleichzeitig huldigt die FPÖ in Salzburg dem Aggressor Putin. Das zeigt einmal mehr: Die FPÖ schert sich nicht um den Frieden und die Menschen in unserem Land - sie ist eine Gefahr für unsere Sicherheit“, warnt Leonore Gewessler, Klubobfrau und Bundessprecherin der Grünen.

Anlass sind die zahlreichen Wortmeldungen von FPÖ-Spitzenfunktionären und ein Leitantrag auf dem heutigen FPÖ-Bundesparteitag im Schatten der Wiederwahl Herbert Kickls. Mit dem Ruf nach einem Sanktionsstopp rückt sich die FPÖ einmal mehr in die Nähe Russlands und erklärt andersdenkende Menschen im eigenen Land zu Feindbildern.

„Der Pseudo-Patriot KicklOd träumt ganz offen von einer ‚Dritten Republik‘ und will unser Land offenbar an Putin ausliefern. Bei diesen demokratiefeindlichen Machtfantasien halten wir dagegen. Die Menschen in Österreich wollen nicht, dass ihre Hauptstadt Moskau heißt“, hält Gewessler fest.

