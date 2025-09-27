  • 27.09.2025, 15:24:32
  • /
  • OTS0020

FPÖ-Angerer: „Herzliche Gratulation an Herbert Kickl zu seinem großartigen Ergebnis!“

Kärntner FPÖ gratuliert Herbert Kickl zur Wiederwahl als Bundesparteiobmann

Klagenfurt (OTS) - 

Beim heute in Salzburg stattgefundenen Bundesparteitag der Freiheitlichen Partei Österreichs wurde Bundesparteiobmann Herbert Kickl mit großartigen 96,94 Prozent der Stimmen als Bundesparteiobmann wiedergewählt. Dieses Ergebnis ist ein deutliches Zeichen der Geschlossenheit und Bestätigung für den inhaltlichen Kurs von Herbert Kickl.

„Ich gratuliere Herbert Kickl zu seiner Wiederwahl als Bundesparteiobmann. Dieses klare Votum zeigt, dass die FPÖ geeint hinter ihm steht und wir als starke freiheitliche Bewegung die richtigen Themen für die Menschen in unserem Land ansprechen“, betont der Kärntner FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer.

Unter Herbert Kickl wird die FPÖ weiterhin eine Politik verfolgen, die sich klar an den Sorgen, Bedürfnissen und Interessen der heimischen Bevölkerung orientiert. „Die Inhalte des Leitantrags beim Bundesparteitag machen klar, worauf sich unsere politische Arbeit in den kommenden Jahren konzentrieren wird: Freiheit verteidigen, Fortschritt ermöglichen, Fairness leben und Frieden bewahren. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam – Seite an Seite mit unseren Funktionären in ganz Österreich – die freiheitliche Erfolgsgeschichte weiterschreiben werden“, so Angerer abschließend.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Kärnten

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright