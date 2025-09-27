FPÖ-Angerer: „Herzliche Gratulation an Herbert Kickl zu seinem großartigen Ergebnis!“

Klagenfurt (OTS) -

Beim heute in Salzburg stattgefundenen Bundesparteitag der Freiheitlichen Partei Österreichs wurde Bundesparteiobmann Herbert Kickl mit großartigen 96,94 Prozent der Stimmen als Bundesparteiobmann wiedergewählt. Dieses Ergebnis ist ein deutliches Zeichen der Geschlossenheit und Bestätigung für den inhaltlichen Kurs von Herbert Kickl.

„Ich gratuliere Herbert Kickl zu seiner Wiederwahl als Bundesparteiobmann. Dieses klare Votum zeigt, dass die FPÖ geeint hinter ihm steht und wir als starke freiheitliche Bewegung die richtigen Themen für die Menschen in unserem Land ansprechen“, betont der Kärntner FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer.

Unter Herbert Kickl wird die FPÖ weiterhin eine Politik verfolgen, die sich klar an den Sorgen, Bedürfnissen und Interessen der heimischen Bevölkerung orientiert. „Die Inhalte des Leitantrags beim Bundesparteitag machen klar, worauf sich unsere politische Arbeit in den kommenden Jahren konzentrieren wird: Freiheit verteidigen, Fortschritt ermöglichen, Fairness leben und Frieden bewahren. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam – Seite an Seite mit unseren Funktionären in ganz Österreich – die freiheitliche Erfolgsgeschichte weiterschreiben werden“, so Angerer abschließend.