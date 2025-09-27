  • 27.09.2025, 15:15:32
Volkspartei Niederösterreich gratuliert Markus Figl zur Wahl zum Landesparteiobmann der Volkspartei Wien

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert herzlich: „Gratulation an Markus Figl. Ich kenne ihn als Verbinder, der immer das Gemeinsame über das Trennende stellt. Die Ost-Region ist in vielen Bereichen eng miteinander verwoben. Wir wissen, dass wir nur gemeinsam stark sind. Und dazu können alle politischen Kräfte einen Beitrag leisten, dass Niederösterreich und Wien an einem Strang ziehen.“

Auch VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner übermittelt seine Glückwünsche: „Mit Markus Figl hat die Volkspartei Wien einen erfahrenen Kommunalpolitiker an ihrer Spitze, der für eine klare und bürgerliche Politik steht. Ich gratuliere ihm herzlich zur Wahl und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg.“

