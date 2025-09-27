FPÖ-Bundesparteitag: Herbert Kickl mit 96,94 Prozent als Bundesparteiobmann der Freiheitlichen wiedergewählt

Salzburg (OTS) -

Beim heutigen 35. Ordentlichen Bundesparteitag der FPÖ im Messezentrum Salzburg wurde Herbert Kickl mit 96,94 Prozent der Delegiertenstimmen als Bundesparteiobmann der Freiheitlichen wiedergewählt.

Mit großer Demut und Dankbarkeit nahm Bundesparteiobmann Herbert Kickl dieses großartige Ergebnis entgegen.

Als Stellvertreter von FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl wurden bestätigt:

LPO KO LAbg. Bgm. Erwin Angerer (Kärnten)

LH-Stv. LPO Mag. Dr. Manfred Haimbuchner (Oberösterreich)

LH LPO Mario Kunasek (Steiermark)

LH-Stv. LPO Udo Landbauer, MA (Niederösterreich)

NAbg. Mag. Harald Stefan (Wien)

LH-Stv. LPO Vzbgm. Marlene Svazek, BA (Salzburg)