FPÖ-Landbauer: „Starke Wiederwahl! Herzliche Gratulation an Herbert Kickl“

„Herzliche Gratulation an unseren Bundesparteiobmann Herbert Kickl! 96,94 Prozent der Delegierten-Stimmen ist ein klares Votum und somit ein starkes Signal, dass die freiheitliche Familie geschlossen hinter Herbert Kickl steht“, gratulierte FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer kurz nach Feststehen des Wahlergebnisses am 35. Ordentlichen Bundesparteitag der FPÖ in Salzburg.

„Die Entwicklung unserer Bewegung und unserer Partei in den letzten 20 Jahren, speziell in den letzten fünf Jahren, ist einzigartig. Es braucht natürlich immer viele, aber es braucht immer einen, der vorangeht, der messerscharf analysiert und auf den immer Verlass ist und das ist Bundesparteiobmann Herbert Kickl“, meinte Udo Landbauer, der bereits vor 20 Jahren beim Bundesparteitag in Salzburg dabei war, am Samstag am Rednerpodium.

„Herbert Kickl hat die Partei in turbulenten Zeiten als trittfester Bergführer in ungeahnte Höhen geführt und historische Triumphe ermöglicht. Und gerade jetzt in Zeiten der multiplen Krisen, Teuerungen, Völkerwanderung und Kriegstreiberei ist ein künftiger Volkskanzler Herbert Kickl für unsere Landsleute der einzige Garant für Freiheit, Sicherheit und Wohlstand. Denn im Gegensatz zur Verlierer-Koalition, die nur mit sich selbst beschäftigt ist, kümmert sich Herbert Kickl mit ganzem Herzen und all seiner Kraft für seine Heimat und seine Landsleute“, schloss Landbauer.