FPÖ-Kunasek: „Gratulation an Herbert Kickl!“

Steiermark/Graz (OTS) -

Im Rahmen des heute stattgefundenen Bundesparteitages der Freiheitlichen Partei im Messezentrum in Salzburg wurde Bundesparteiobmann Herbert Kickl mit 96,94 Prozent aller abgegebenen Stimmen eindrucksvoll in seinem Amt bestätigt. Die Freiheitliche Partei zeigte sich dabei einmal mehr als geschlossene und geeinte Bewegung.

„Mit dem heutigen Parteitag hat die freiheitliche Gemeinschaft ein eindrucksvolles Zeichen der Geschlossenheit gesetzt. Herbert Kickl hat in den vergangenen Jahren konsequent bewiesen, dass er mit klarer Linie, unerschütterlicher Standfestigkeit und vollem Einsatz für die Anliegen der Menschen in unserem Land kämpft und damit die Freiheitliche Partei zur stärksten politischen Kraft in unserem Land gemacht hat. In einer Zeit, in der sich die Probleme durch die verfehlte Politik der schwarz-rot-pinken Bundesregierung weiter zuspitzen braucht es eine starke und geeinte FPÖ mehr denn je. Ich gratuliere Herbert Kickl herzlich zu seiner Wiederwahl als Bundesparteiobmann und bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam – Seite an Seite mit unseren Funktionären in allen Bundesländern – weiterhin kraftvoll im Sinne unserer Landsleute arbeiten und letztlich auch das Ziel eines freiheitlichen Volkskanzlers erreichen werden“, so der steirische FPÖ-Landesparteiobmann Landeshauptmann Mario Kunasek.