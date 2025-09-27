  • 27.09.2025, 14:34:32
Schnabel: A9 wird endlich dreispurig

Wien (OTS) - 

„Unser Druck und die Verhandlungen dieser Wochen zeigen Wirkung: Für den Süden von Graz bedeutet dieser Infrastrukturaufbau wirtschaftlichen Aufschwung, Sicherheit in den Gemeinden und Entlastung für die Pendlerinnen und Pendler“, zeigt sich ÖVP-Verkehrssprecher Joachim Schnabel heute zufrieden.

Der jahrelange Druck, die vielen Gespräche und nun die Verhandlungen mit Bundesminister Hanke haben endlich gefruchtet. „Mit dem Beginn der Planungen wird die ASFINAG auch bald entsprechende konkrete Schritte setzen, um die Leistungsfähigkeit der A9 zwischen Graz-West und Wildon sicherzustellen“, so Schnabel.

Die dritte Spur ist ein entscheidender Schritt, um Staus zu reduzieren und Verkehr, der derzeit durch die Ortschaften ausweicht, zurück auf die Autobahn zu bringen. „Das sorgt nicht nur für mehr Sicherheit auf den Ortsdurchfahrten, sondern auch für eine deutliche Reduktion der Lärmbelastung für die Bevölkerung entlang der Bundesstraßen“, betont Schnabel.

Darüber hinaus sieht der ÖVP-Verkehrssprecher im Ausbau einen starken wirtschaftlichen Impuls für die gesamte Region: „Bessere Erreichbarkeit und flüssigerer Verkehr sind eine Grundvoraussetzung für Arbeitsplätze, Investitionen und den Wohlstand in der Steiermark.“

Schnabel kündigt an, den weiteren Prozess eng begleiten zu wollen: „Jetzt kommt es darauf an, dass Planung und Umsetzung zügig erfolgen. Die Menschen im Süden von Graz haben lange genug gewartet – es ist höchste Zeit, dass wir die Verkehrsprobleme entschlossen angehen.“

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVP

