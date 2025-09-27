  • 27.09.2025, 14:26:02
  • /
  • OTS0013

Volkspartei gratuliert Markus Figl zur Wahl als Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei

Bezirksvorsteher des ersten Bezirks übernimmt Führung der ÖVP Wien

Wien (OTS) - 

„Ich gratuliere Markus Figl sehr herzlich zur Wahl zum Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei. Ich bin überzeugt, dass er mit seiner langjährigen Erfahrung, seinem umfassenden Sachwissen sowie seiner pragmatischen Art die richtigen Lösungen für Wien und die Wiener Volkspartei finden wird. Die Volkspartei ist für alle Menschen in Österreich da, am Land als auch in den Städten – Markus Figl wird eine Schlüsselrolle einnehmen, wenn es darum geht, den Menschen dieses Gefühl auch in Wien zu vermitteln. Ich wünsche ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit“, so Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Christian Stocker.

„Markus Figl ist genau der Richtige für die Wiener ÖVP zur richtigen Zeit: Er hat in der Bezirkspartei im ersten Bezirk für Stabiliät gesorgt und die Innere Stadt zu einem lebenswerten und modernen Stadtteil weiterentwickelt, der den Bedürfnissen von Anrainern wie auch der Wirtschaft gleichermaßen gerecht wird. Mit seiner Erfahrung, seinem inhaltlichen Tiefgang und seiner lösungsorientierten, verbindenden Art ist er bestens gerüstet, um die Wiener Volkspartei schlagkräftig aufzustellen und zu neuen Erfolgen zu führen. Ich gratuliere ihm sehr herzlich zu dem Ergebnis und wünsche ihm alles Gute für seine neue Aufgabe“, schließt sich der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, den Glückwünschen an.

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: presse@oevp.at
Website: https://www.dievolkspartei.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright