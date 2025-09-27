Volkspartei gratuliert Markus Figl zur Wahl als Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei

Wien (OTS) -

„Ich gratuliere Markus Figl sehr herzlich zur Wahl zum Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei. Ich bin überzeugt, dass er mit seiner langjährigen Erfahrung, seinem umfassenden Sachwissen sowie seiner pragmatischen Art die richtigen Lösungen für Wien und die Wiener Volkspartei finden wird. Die Volkspartei ist für alle Menschen in Österreich da, am Land als auch in den Städten – Markus Figl wird eine Schlüsselrolle einnehmen, wenn es darum geht, den Menschen dieses Gefühl auch in Wien zu vermitteln. Ich wünsche ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit“, so Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Christian Stocker.

„Markus Figl ist genau der Richtige für die Wiener ÖVP zur richtigen Zeit: Er hat in der Bezirkspartei im ersten Bezirk für Stabiliät gesorgt und die Innere Stadt zu einem lebenswerten und modernen Stadtteil weiterentwickelt, der den Bedürfnissen von Anrainern wie auch der Wirtschaft gleichermaßen gerecht wird. Mit seiner Erfahrung, seinem inhaltlichen Tiefgang und seiner lösungsorientierten, verbindenden Art ist er bestens gerüstet, um die Wiener Volkspartei schlagkräftig aufzustellen und zu neuen Erfolgen zu führen. Ich gratuliere ihm sehr herzlich zu dem Ergebnis und wünsche ihm alles Gute für seine neue Aufgabe“, schließt sich der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, den Glückwünschen an.