NEOS: Kickl setzt auf Spaltung statt auf Lösungen

Wien (OTS) -

„Österreich steht vor großen Herausforderungen – von der Teuerung über die Sicherheit bis hin zur Sicherung unseres Wohlstands – und was macht Herbert Kickl? Er betreibt ausschließlich Spaltung und Hetze, statt Lösungen vorzulegen“, kritisiert NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos den FPÖ-Vorsitzenden. „Wer Verantwortung für dieses Land übernehmen will, muss Ideen für die Zukunft präsentieren, anstatt mit populistischen Parolen Angst zu schüren. Als es tatsächlich die Möglichkeit gegeben hätte, in einer Regierung Verantwortung zu übernehmen, hat Kickl das eigene Ego und seine Revanchepläne im Innenministerium über das Land gestellt.“

Hoyos betont, dass Kickl nur die eigene Planlosigkeit vertuschen wolle: „Die Österreicherinnen und Österreicher erwarten sich von der Politik Antworten auf die drängenden Fragen: Wie sichern wir unseren Standort? Wie bekämpfen wir die Inflation? Wie stärken wir Bildung und Innovation? Kickl hingegen lenkt mit seinen permanenten Tabubrüchen davon ab, dass er auf all diese Fragen keine Antworten hat. Er kollaboriert mit jenen, die Europa gespalten, schwach und wehrlos sehen wollen. Nur ein geeintes Europa wird den Plänen der Trumps und Putins ein Ende setzen, während Kickl und seine nationalistische Truppe jenen die Türe aufhalten, die uns schaden und abräumen wollen.“

„Österreich braucht eine Politik der Vernunft und der Verantwortung. Kickl steht für das Gegenteil: Rückschritt, Isolation und Spaltung. Patriotismus heißt nicht, Parolen zu schwingen, sondern ehrlich auch jene Dinge anzusprechen, die endlich angepackt gehören: die Absage an Putins Gas, die Stärkung unserer Verteidigungsfähigkeit im europäischen Verbund und den Schutz unserer Bevölkerung vor modernen Bedrohungen“, so Hoyos.