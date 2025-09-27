Ausbau der A9 in der Steiermark wird in die Planungsphase übergeführt, Verkehrssicherheit & Lebensqualität im Fokus

Wien (OTS) -

Mobilitätsminister Peter Hanke und die Steiermärkische Landesregierung haben ein gemeinsames Projektverständnis für die Weiterentwicklung der A9 Pyhrn Autobahn im südlichen Wirtschaftsraum von Graz gefunden. Minister Hanke reagiert damit auf die zunehmenden Verkehrsprobleme in der Region und die damit verbundenen Herausforderungen für Verkehrssicherheit und Lebensqualität der Bevölkerung.

"Trotz unserer umfangreichen Investitionen in die Schieneninfrastruktur sehen wir, dass der Straßenverkehr im südlichen Wirtschaftsraum von Graz weiter zunimmt. Ohne gezielte Maßnahmen drohen verstärkte Staus und Ausweichverkehr in die Ortschaften. Das können wir nicht akzeptieren", erklärt Mobilitätsminister Peter Hanke. “Mit dem Start der Planungen schaffen wir nun die Grundlage für eine sachliche Projektentwicklung, die sowohl den Mobilitätsbedürfnissen als auch den Umweltanforderungen gerecht wird. Wichtig ist mir vor allem, dass die Lebensqualität der Menschen erhalten wird. Im Stau stehen fördert diese sicher nicht.”

Die ASFINAG wird nun von Minister Hanke mit der weiteren Projektierung und Ausarbeitung beauftragt. Das Vorhaben befindet sich damit in einer frühen Planungsphase. Danach wird das Vorhaben vom Projektwerber ASFINAG dem Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) zur umfassenden Prüfung vorgelegt.