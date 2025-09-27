  • 27.09.2025, 10:24:32
  • /
  • OTS0005

Wiener Volkspartei - Landesparteitag 1: Figl: Spatenstich für die Zukunft der Wiener Volkspartei

Strukturelle Neuaufstellung und Start der inhaltlichen Neuausrichtung

Wien (OTS) - 

Der heutige 38. ordentliche Landesparteitag bildet den „Spatenstich für die Zukunft“ der Wiener Volkspartei. Rund 600 Gäste und Delegierte haben sich dazu in der Expedithalle (ehemalige Ankerbrotfabrik) eingefunden. „Der heutige Landesparteitag ist der Spatenstich für die Zukunft der Wiener Volkspartei. Wir schließen unsere strukturelle Neuaufstellung ab, präsentieren ein neues Team und setzen den Startpunkt für die inhaltliche Neuausrichtung“, erklärt der gf. Landesparteiobmann Markus Figl.

Im Zuge der Neuaufstellung kommt es auch zu einer Verschlankung des Parteipräsidiums. „Effiziente Strukturen ermöglichen eine effizientere und somit bessere Arbeit für die Wienerinnen und Wiener“, so Figl. Zwei der drei zu wählenden Stellvertreterinnen und Stellvertreter sind weiblich, zudem gehören dem neuen Team sowohl die jüngste Bezirksvorsteherin als auch der jüngste Klubobmann Wiens an.

Mit Blick auf die Zukunft der Stadt betont Figl den Auftrag des heutigen Parteitages: „Mit dem Landesparteitag startet die inhaltliche Neuausrichtung der Wiener Volkspartei. SPÖ und Neos haben keine Zukunftsvision für Wien – als Wiener Volkspartei werden wir diese Vision für die Zukunft unserer Stadt ausarbeiten.“

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: presse@wien.oevp.at
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright