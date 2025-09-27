Wiener Volkspartei - Landesparteitag 1: Figl: Spatenstich für die Zukunft der Wiener Volkspartei

Wien (OTS) -

Der heutige 38. ordentliche Landesparteitag bildet den „Spatenstich für die Zukunft“ der Wiener Volkspartei. Rund 600 Gäste und Delegierte haben sich dazu in der Expedithalle (ehemalige Ankerbrotfabrik) eingefunden. „Der heutige Landesparteitag ist der Spatenstich für die Zukunft der Wiener Volkspartei. Wir schließen unsere strukturelle Neuaufstellung ab, präsentieren ein neues Team und setzen den Startpunkt für die inhaltliche Neuausrichtung“, erklärt der gf. Landesparteiobmann Markus Figl.

Im Zuge der Neuaufstellung kommt es auch zu einer Verschlankung des Parteipräsidiums. „Effiziente Strukturen ermöglichen eine effizientere und somit bessere Arbeit für die Wienerinnen und Wiener“, so Figl. Zwei der drei zu wählenden Stellvertreterinnen und Stellvertreter sind weiblich, zudem gehören dem neuen Team sowohl die jüngste Bezirksvorsteherin als auch der jüngste Klubobmann Wiens an.

Mit Blick auf die Zukunft der Stadt betont Figl den Auftrag des heutigen Parteitages: „Mit dem Landesparteitag startet die inhaltliche Neuausrichtung der Wiener Volkspartei. SPÖ und Neos haben keine Zukunftsvision für Wien – als Wiener Volkspartei werden wir diese Vision für die Zukunft unserer Stadt ausarbeiten.“



