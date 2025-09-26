Noch einmal günstiger: Lidl Österreich mit neuer Butterpreis-Aktion

Salzburg, Österreich (OTS) -

Vor wenigen Tagen hat Lidl Österreich die Preise für ausgewählte Butterartikel dauerhaft gesenkt und die günstigsten Preise neuerlich eingestellt.

Nun unterstreicht der Diskonter mit einem zusätzlichen zeitlich begrenzten Preisrutsch einmal mehr die Preisführerschaft: Von Montag, 29.09., bis Mittwoch, 01.10., kostet die beliebte Alpengut Teebutter, 250g“ nur noch 1,67 Euro – solange der Vorrat reicht.

Das Entscheidende dabei: Lidl Österreich verzichtet für die erneuten Preisanpassungen einmal mehr bewusst auf Marge! Die Preisreduktion geht nicht zu Lasten der Lieferanten oder der Qualität. Die Kosten übernimmt auch dieses Mal Lidl Österreich zu 100%!

