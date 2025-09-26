  • 26.09.2025, 14:57:32
GBV Landesgruppe Wien begrüßt Entscheidung für die Errichtung des Lobautunnels

Wichtiger Impuls für leistbaren Wohnraum in der Seestadt Aspern

Die Landesgruppe Wien der Gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV) begrüßt ausdrücklich die Entscheidung zur Errichtung des Lobautunnels durch Bundesminister Peter Hanke. Mit dem Projekt wird nicht nur ein bedeutender verkehrsinfrastruktureller Meilenstein gesetzt – es eröffnet auch neue Perspektiven für die Stadtentwicklung und die Schaffung von leistbarem Wohnraum in Wien.

„Durch die Entscheidung ist die Erschließung von Stadtentwicklungsgebieten wie der Seestadt Aspern möglich geworden“, betont Ing. Paul Steurer, Obmann der GBV-Landesgruppe Wien. „Damit wird die Errichtung von leistbarem und qualitätsvollem Wohnraum langfristig abgesichert.“

Potenziale neuer Stadtteile stärken

Die Gemeinnützigen Bauvereinigungen leisten seit Jahrzehnten einen entscheidenden Beitrag zur sozialen Wohnversorgung in Wien. Mit hohen Qualitätsstandards in Architektur, Ökologie und Wohnqualität tragen sie maßgeblich zur Schaffung leistbarer Wohnungen bei. Sie stehen für Stabilität am Wohnungsmarkt, fördern soziale Durchmischung und unterstützen eine nachhaltige Stadtentwicklung im öffentlichen Interesse.

Die verbesserte Anbindung durch den Lobautunnel stärkt die Potenziale neuer Stadtteile wie der Seestadt Aspern und schafft Raum für zukünftige Bauvorhaben im Rahmen des geförderten Wohnbaus. Damit wird nicht nur auf den steigenden Wohnraumbedarf reagiert, sondern auch ein wesentlicher Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit und Lebensqualität in Wien geleistet.

Die Landesgruppe Wien des Verbandes der gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV) Österreichs vertritt die Interessen von 58 gemeinnützigen Bauvereinigungen und verwaltet mehr als 235.000 Wohneinheiten in Wien. Die Unternehmen der Landesgruppe sind neben der Stadt Wien die tragenden Säulen des sozialen Wohnbaus in Wien.

Rückfragen & Kontakt

GBV Landesgruppe Wien
Mag.a Michaela Wein, MSc. BA
Telefon: +43 (0)676 83 534 – 461
E-Mail: m.wein@gesiba.at

