SPÖ-Herr/Moitzi zu EU-Flottenzielen: Planungssicherheit zentral für emissionsfreien Verkehr

Wien (OTS) -

Österreich soll 2040 bereits klimaneutral sein, das haben die Regierungsparteien vereinbart. „Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir Planungssicherheit für Wirtschaft und Haushalte – auch im Verkehrsbereich. Nur so können wir sicherstellen, dass sich Unternehmen und Beschäftigte auf die Zukunft einstellen können, Arbeitsplätze erhalten und neue geschaffen werden“, stellt SPÖ-Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi klar. Ein Aufweichen der Vorgaben für emissionsfreie Antriebe sei das Gegenteil von Planungssicherheit. „Damit schafft man erst recht wieder Unsicherheit in der Industrie und bei den Kund:innen“, mahnt SPÖ-Klimasprecherin und SPÖ-Klubvorsitzenden-Stellvertreterin Julia Herr. ****

Zentral für die nachhaltige Verkehrswende sei Offenheit in der Forschung, aber auch Klarheit darüber, welche Technologien zukunftsfähig sind und welche nicht. Die beiden Abgeordneten verweise auf den stark gestiegenen Absatz an emissionsfreien Antrieben in den vergangenen Jahren. Auch in die Infrastruktur werde laufend investiert. „Europa braucht einen klaren Plan, damit seine Automobilindustrie international konkurrenzfähig bleibt, das Klima schützt und auch in Zukunft gute Arbeitsplätze bietet. Ein Aufweichen der EU-Flottenziele ist dabei kontraproduktiv“, so Herr und Moitzi. (Schluss) mf/bj