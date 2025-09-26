Volksschule Stein feiert 50 Jahre am Standort – Ganzheitliche Bildung mit Bewegung und Musik im Grünen

St. Pölten (OTS) -

Mitten im Grünen gelegen bietet die Volksschule Stein ihren 153 Schülerinnen und Schülern nicht nur einen großzügigen Garten mit Außensportanlage, sondern auch ein vielseitiges pädagogisches Konzept, das Bewegung, Musik und individuelle Förderung in den Mittelpunkt stellt. „Seit nunmehr 50 Jahren prägt die Schule am Standort Stein die Bildung junger Menschen und verbindet Tradition mit modernen Lernmethoden. Als Musikvolksschule fördert das Kollegium nicht nur musische Talente der Kinder, sondern setzt auch im Sport Schwerpunkte. Auszeichnungen wie ‚Singende Klingende Schule‘ oder das ‚Sport-Gütesiegel‘ in Gold untermauern das Angebot für die beste Zukunft unserer Kinder“, gratuliert Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zum Jubiläum.

Die Volksschule legt großen Wert auf ganzheitliches Lernen: Musik und Sport sind keine Randbereiche, sondern Herzstücke des Unterrichts. Neben verstärktem Musikunterricht mit Chor, Bläserklasse und musikalischem Gestalten werden sportliche Schwerpunkte mit Schwimmunterricht ab der 1. Klasse, Handball, Eislaufen und täglichen Bewegungseinheiten gesetzt. Kooperationen mit lokalen Kultur- und Bildungseinrichtungen wie der Kunstmeile Krems, der Stadtbücherei oder dem Kino im Kesselhaus ermöglichen kulturelle Erlebnisse und Lesungen, die das Lernen lebendig machen. Ein besonderes Highlight ist das Sozialprojekt „Children Charity Cooking“ (CCC) in Zusammenarbeit mit der HLM/HLW Krems. „Die Volksschule Stein ist ein lebendiger Ort, an dem Kinder wachsen, träumen und sich entfalten können“, so Teschl-Hofmeister abschließend.