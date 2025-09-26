Urlaub als nachhaltige Zukunftsinvestition

Bad Kleinkirchheim (OTS) -

Das traditionsreiche Hotel GUT Trattlerhof & Chalets in Bad Kleinkirchheim schlägt im Herbst 2025 ein neues Kapitel auf. Mit umfassenden Umbauarbeiten und Modernisierungen ab dem 29. September und einer eigens aufgelegten "I feel GUT"-Anleihe setzt das Haus auf nachhaltige Innovation, ohne seine über 500 Jahre GUTshof-Geschichte und Gastgebertradition in 5. Generation aus den Augen zu verlieren. Dabei steht das Thema Nachhaltigkeit damals wie heute im Zentrum der Maßnahmen. Zum Auftakt der Wintersaison am 19. Dezember öffnet das GUT Trattlerhof wieder seine Türen und Tore.

Seit mehreren Jahren lebt und pflegt der Trattlerhof die Qualität, die den Standards eines 4-Sterne-Superior-Hauses ausmacht gemeinsam mit seinen Hofleuten. Diese gelebte Gastfreundschaft und das kontinuierliche Qualitätsbewusstsein wurden nicht nur von Gästen, sondern auch von langjährigen Partnern mit Anerkennung und Wertschätzung bestätigt. Die Umbaumaßnahmen im Trattlerhof runden das hohe Qualitätsangebot ab.

Nun ist es offiziell: Nach der Investition wird der Trattlerhof zum 4-Sterne-Superior-Hotel. Im Rahmen des Umbaus entstehen 15 neue Zimmer, die den alpinen Charakter des Hauses in ein zeitgemäßes Design übersetzen. Die Anzahl der Zimmer bleibt mit 60 unverändert, doch die neuen Zimmer sind größer und erreichen durchschnittlich 34 m².

Auch der Eingangs- und Rezeptionsbereich erhält ein neues, stimmiges "Look & Feel" und sorgt künftig schon beim Ankommen für ein besonderes Gefühl von Wärme und Wohlbefinden. Zudem setzt der Trattlerhof mit der Erweiterung der Photovoltaikanlage sowie Neuerungen in der Haustechnik ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.

„Unsere Gäste dürfen sich weiterhin auf die vertraute Herzlichkeit des Trattlerhofs freuen – und auf viele neue Details, die ihren Aufenthalt noch unvergesslicher machen“, betont Inhaber Jakob Forstnig.

Qualität, die sich auszahlt: Mit der Trattlerhof „I feel GUT“-Anleihe in die Zukunft investieren

„Nachhaltigkeit gehört zu unseren wichtigsten Grundwerten. Dass der Trattlerhof heute zu den Top-5-Hotels Österreichs in Sachen Klimaneutralität und Nachhaltigkeit zählt, macht uns stolz und verpflichtet uns zugleich, diesen Weg konsequent weiterzugehen. Mit der I feel GUT-Anleihe geben wir unseren Gästen die Möglichkeit, Teil dieser Entwicklung zu sein. Ihre Investition wird nicht nur mit einem jährlichen Gutscheinbetrag von 11 Prozent der Investitionssumme honoriert, sondern stärkt auch die Bindung zu unserem Haus und unserem gemeinsamen Ziel einer nachhaltigen Zukunft“, so Jakob Forstnig.

Beteiligung für Gäste: Von der Trattlerhof "I feel GUT"-Anleihe profitieren

Um den nachhaltigen Umbau und Betrieb des 4-Sterne-Superior-Hotels in Bad Kleinkirchheim zu realisieren, setzt der Trattlerhof auf die qualifizierte „I feel GUT“-Anleihe, die über die offizielle Webseite des Hotels angeboten wird. Private Anleger können ab 500 Ꞓ Teil dieses Crowdinvesting-Projekts werden und den Umbau aktiv unterstützen. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 84 Monaten, das Gesamtvolumen beträgt 500.000 Ꞓ, und Anleger können zwischen einer Verzinsung von 5,5 % p.a. als Geldbetrag oder 11,0 % p.a. in Form von Hotelgutscheinen wählen.

Neben der attraktiven Verzinsung erwartet Investoren der ‚I feel GUT‘-Anleihe bis zum 15. Oktober 2025 eine besondere Bonus-Aktion: Ab einer Investition von 500 Ꞓ und einer direkten Hotelbuchung erhalten Gäste einen Konsumationsgutschein von 100 Ꞓ ab fünf Nächten oder 50 Ꞓ ab drei Nächten Aufenthalt.

Datum: 15.10.2025

Art: Allgemeine Termine

Ort: Hotel GUT Trattlerhof

Gegendtalerweg 1

9546 Bad Kleinkirchheim

Österreich

URL: https://www.trattlerhof.at/de/hotel/4-sterne-hotel-in-bad-kleinkirchheim/umbau-herbst-2025-i-feel-gut-anleihe.html