eKKon-Konferenz 2025 in Wien: Fachwelt fordert Kurskorrektur in der EU-Flottenpolitik

Wien (OTS) -

Die eFuel Alliance Österreich begrüßt die klare Positionierung von Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und seiner deutschen Amtskollegin Katherina Reiche für Technologieoffenheit und die Anerkennung CO₂-neutraler Kraftstoffe wie E-Fuels im Rahmen der EU-Flottenziele. Der Schulterschluss beider Minister erfolgt zeitgleich zur heutigen eKKon – Konferenz für Energie, Klima, Konversion und Nachhaltigkeit in Wien.

Politisches Momentum trifft technologische Realität

„ Es ist ein wichtiges und längst überfälliges Signal, dass sich Österreich und Deutschland klar zur Technologieoffenheit bekennen “, so Jürgen Roth, Vorstandsvorsitzender der eFuel Alliance Österreich. „ Das pauschale Verbot des Verbrennungsmotors ab 2035 ignoriert das Potenzial CO₂-neutraler Kraftstoffe. E-Fuels sind ein entscheidender Baustein, um Klimaziele zu erreichen – nicht durch Verbote, sondern durch Innovation. “

Stephan Schwarzer, Geschäftsführer der eFuel Alliance Österreich, ergänzt: „ Die Initiative der beiden Minister zeigt, dass es auch auf EU-Ebene dringend Bewegung braucht. Die Lebenszyklusbetrachtung von Fahrzeugen und die Anerkennung CO₂-neutraler Kraftstoffe sind unverzichtbar, wenn wir die Wende ökologisch und ökonomisch schaffen wollen. “

Fachwelt fordert Kurskorrektur in der EU-Flottenpolitik

Bei der eKKon-Konferenz in Wien diskutieren heute führende Vertreter:innen aus Wissenschaft, Industrie und Politik über praktikable Lösungen für eine nachhaltige Transformation des Verkehrssektors. Ein zentrales Thema: Die Rolle synthetischer Kraftstoffe im Mobilitätsmix der Zukunft – insbesondere für den Bestand von rund 5 Millionen Fahrzeugen in Österreich. „ Der klimaneutrale Verbrenner ist keine Zukunftsmusik, sondern heute schon technisch möglich “, so Jürgen Roth. „ Wer es mit Klimaschutz ernst meint, muss auch E-Fuels ernst nehmen – alles andere wäre ideologisch motivierter Stillstand .“

Klimaschutz braucht Systemdenken – keine Einzellösungen

Gerhard Christiner, CEO der Austria Power Grid, weist darauf hin, dass die Energiewende ganzheitlich koordiniert werden muss: „ Wind und Sonne schicken keine Rechnung – aber das System dahinter tut es .“ Netzkapazitäten, Engpassmanagement, Speicherlösungen: Das sind die echten Stellschrauben für eine nachhaltige Energieversorgung. Markus Mitteregger, CEO von RAG Austria, unterstreicht im Hinblick auf die zukünftige Versorgungssicherheit die zentrale Bedeutung von E-Fuels als Speichermedium für saisonale Stromüberschüsse: „ Unser Ziel muss sein, Sommersonnenstrom 24 Stunden am Tag verfügbar zu machen. Dafür brauchen wir Moleküle – nicht nur Elektronen. “ Auch beim Wasserstoff fordert Mitteregger verlässliche Infrastrukturplanung: „ Im integrierten österreichischen Netzinfrastrukturplan (ÖNIP) ist Wasserstoff aktuell noch nicht mitgedacht – das muss sich dringend ändern. “

Elektromobilität: Nicht der einzige Weg

Uwe Dieter Grebe, Vorstand am Institut für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik (IFA) der TU Wien, plädiert ebenfalls für Technologieoffenheit und einen intelligenten Mobilitätsmix: „ Elektromobilität ist das dominierende Thema der Zukunft – aber noch nicht 2035. Wir brauchen grüne Moleküle zur Energiespeicherung und echte Alternativen für alle Verkehrsträger .“

Auch die Industrie warnt vor einem Ausstieg aus dem Verbrennerstrang. Hans-Jürgen Hitz von Bosch sieht ein großes Problem in einer einseitigen Betrachtung: „ Nutzfahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge werden auch in Zukunft auf Verbrennertechnik und synthetische Kraftstoffe angewiesen sein. Wenn der Verbrenner von der Straße verschwindet, fehlt diese Basis auch dort – das gefährdet ganze Wertschöpfungsketten. “

Für Jürgen Roth ist jetzt die Politik gefordert, die Weichen für eine rasche Energiewende zu stellen: „ Wir fordern die rechtliche Gleichstellung CO₂-neutraler Kraftstoffe mit anderen emissionsfreien Technologien – insbesondere im Rahmen der EU-Flottenregulierung ab 2035. “ Weitere Anpassungen betreffen unter anderem die Einführung einer Lebenszyklusbetrachtung („Well-to-Wheel“), denn Klimaschutz endet nicht am Auspuff: „ Wir brauchen eine konsequente Lebenszyklusbetrachtung, die auch die Erzeugung und Herkunft der Energie einbezieht. “

Stephan Schwarzer hält fest: „ Klimaneutralität erreichen wir nicht mit Ideologie, sondern mit Technologievielfalt. Die Politik muss endlich die regulatorischen Rahmenbedingungen schaffen, damit E-Fuels als gleichwertiger Teil der Lösung zum Tragen kommen können – für Klimaschutz, Versorgungssicherheit und industrielle Wertschöpfung .“

Technologieoffenheit als Voraussetzung für Klimaschutz und Standorterhalt

Die aktuellen politischen Signale aus Wien und Berlin sowie die Diskussionen auf der eKKon-Konferenz zeigen klar: Ein reines Aus für den Verbrenner 2035 greift zu kurz. Was es braucht, ist Technologieoffenheit, Lebenszyklusbetrachtung und die Anerkennung CO₂-neutraler Kraftstoffe als gleichwertige Option zur Elektromobilität.