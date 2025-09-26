Raiffeisen ImmoDay 2025 im Raiffeisen Haus Wien mit Besucherrekord!

Wien (OTS) -

Über 700 Anmeldungen von interessierten Personen zeigt, dass auch der 12 Raiffeisen ImmoDay mit seinem umfassenden Vortragsprogramm bewegt. Der von der Raiffeisengruppe und Partner: innen veranstaltet InfoDay spannte den Bogen von aktuellen immobilienwirtschaftlichen und rechtlichen Themen, über Finanzierung zu Versicherung und Volkswirtschaft. 500 Besucher: innen nutzten die Möglichkeit, aktuelle und zukünftige Bauprojekte von insgesamt zehn Ausstellern kennenzulernen und ihre individuellen Fragen rund um das Thema Immobilien zu klären.

Neben Raiffeisen Vorsorge Wohnung, Raiffeisen Immobilien Vermittlung, Raiffeisen Wien-Meine Stadtbank, Aktuell Raiffeisen Versicherungs-Maklerdienst und Raiffeisen Wohnbau präsentierten sich JP Immobilien, Die Wohnkompanie, die Liv Immobilien, Breiteneder Immobilien sowie bauwerk & Partner Immobilien mit ihren qualitativ hochwertigen Bauprojekten als Partner des Raiffeisen ImmoDays. Das Angebot richtete sich an Anleger ebenso wie Eigennutzer.

Auf großes Interesse stieß auch das breite Vortragsangebot. Expert: innen informierten ausführlich über die wichtigsten Aspekte der Wohnbaufinanzierung sowie die Rahmenbedingungen des Immobilienmarktes, insbesondere in Wien. Weitere Schwerpunkte waren das Thema Vorsorgewohnung als heißer Anlagetipp sowie wichtige Rechtsfragen rund um den Wohnungskauf.

„Wir freuen uns, dass der Raiffeisen ImmoDay auch heuer so viele Menschen angesprochen hat. Das große Besucherinteresse zeigt, dass sich die Menschen umfassend zum Thema Immobilien informieren wollen und den direkten Kontakt zu den Anbietern suchen. Bestens besucht waren auch die Expert: innen-Talks, das bestärkt uns darin, das Informationsangebot beim Raiffeisen ImmoDay in Zukunft noch weiter auszubauen“, betont Mag. Marion Weinberger-Fritz, Initiatorin des Raiffeisen ImmoDays und Geschäftsführerin der Raiffeisen Vorsorge Wohnung. Aufgrund der hohen Nachfrage plane man auch für das nächste Jahr bereits einen Raiffeisen ImmoDay im September 2026.