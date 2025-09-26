SPÖ-Termine von 29. September bis 5. Oktober 2025

Wien (OTS) -

MONTAG, 29. September 2025

29.9.-2.10.2025 Die SPÖ-Europaabgeordneten befinden sich auf externer Fraktionstagung der sozialdemokratischen Parteien im EU-Parlament in Opatja. Die thematischen Schwerpunkte werden sich auf die Rechte von Arbeitnehmer:innen und die EU-Erweiterung im Westbalkan fokussieren. Zu letzterem wird es am Donnerstag ab 9.00 Uhr einen für Medien zugänglichen Live-Stream mit SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder geben. Weitere Informationen und Links zu allen Online-Veranstaltungen, finden Sie hier: https://tinyurl.com/4yazzxmz

18.00 Uhr Im Rahmen der „Gemeinsam auf Kurs“-Tour des SPÖ-Regierungsteams ist Bundesminister Markus Marterbauer in Klagenfurt (magdas LOKAL, Stauderplatz 1, 9020 Klagenfurt).

19.30 Uhr Im Rahmen der Reihe „Ressourcen von Demokratie“ spricht Robert Misik mit Bundespräsident a.D. Heinz Fischer, Bundesministerin a.D. Hilde Hawlicek und Historiker Wolfgang Greif über das Buch „Ins Rampenlicht. Persönlichkeiten der SPÖ zu Beginn der Zweiten Republik“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/34xnwffm (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 30. September 2025

10.30 Uhr Pressekonferenz „Wohnschirm wirkt: Evaluierung und Ausblick“ mit Bundesministerin Korinna Schumann, Michael Häupl (Präsident Volkshilfe Wien) und Christian Grünhaus (Leiter des Kompetenzzentrums für Nonprofit-Organisationen der WU Wien) (Sozialministerium, Stubenring 1, 1010 Wien Pressezentrum 5. Stock).

18.30 Uhr Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt nimmt am Fest der Wiener Sportstars 2025 teil (Arkadenhof, Rathaus, Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Zeitenwende“, kuratiert von Cathrin Kahlweit, findet ein Gespräch mit Arndt Freytag von Loringhoven zum Thema „Putins Angriff auf Deutschland“ statt. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/34xnwffm (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 1. Oktober 2025

Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (BKA).

10.00 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt im Rahmen des European Health Forum Gastein an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Challenge Gesundheit: Ein Blick hinter die Kulissen. Experten und Politik über Ziele und Visionen“ teil (5630 Bad Hofgastein, Tauernplatz 1, Pressezentrum).

11.00 Uhr Im Karl-Renner-Institut finden ein Vortrag und eine Diskussion zum Thema „Parliamentary Elections in the Czech Republic 2025“ statt (IDM, Hahngasse 6, 1090 Wien und via Zoom). Infos und Anmeldung: https://tinyurl.com/5da5yd5a

19.30 Uhr: Staatssekretärin Michaela Schmidt hält Grußworte bei der Eröffnung des Waves Vienna Festival (Volkstheater Wien).

DONNERSTAG, 2. Oktober 2025

9.00 Uhr SPÖ-Vorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler nimmt am 71. Österreichischen Gemeindetag teil (Kärntner Messen Klagenfurt, St. Ruprechter Straße, 9020 Klagenfurt).

17.30 Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an der Trigos-Gala teil (Markterei, Severingasse 7, 1090 Wien).

FREITAG, 3. Oktober 2025

18.00 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig beim Charity-Konzert für einen Abend der Vielfalt, Sichtbarkeit & Solidarität (Parlament).

19.00 Uhr Staatssekretärin Michaela Schmidt hält Grußworte anlässlich „20 Jahre ARGEkultur“ (ARGEkultur, Salzburg).

