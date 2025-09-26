Landesparteivorsitzender Daniel Fellner präsentiert neue Führung: David Pototschnig wird Landesgeschäftsführer der SPÖ Kärnten

Klagenfurt (OTS) -

Der neue Landesparteivorsitzende Daniel Fellner hat heute die Neuausrichtung der SPÖ Kärnten präsentiert und David Pototschnig als neuen Landesgeschäftsführer vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen mehr Nähe zu den Menschen, lösungsorientierte Politik und ein respektvoller Wahl- und Arbeitsstil.

„Wir haben Großes vor“, sagt Daniel Fellner mit einem Lächeln. „Im Nationalratswahlkampf ist David so positiv aufgefallen. Jede:r, die/der ihn kennt, mag ihn. Jede dritte Stimme für David – Da sieht man, wie stark er mit den Menschen verbunden ist. Genau so jemanden brauchen wir in der Partei.“

Auch David Pototschnig blickt voller Tatendrang nach vorne: „Ich freue mich auf den geilsten Job der Welt, weil man in dieser Rolle viel bewegen und bewirken kann.“ Sein Verständnis von Führung ist klar: „Wir wollen für die Sorgen und Ängste der Bürger:innen da sein. Mein Anspruch an uns ist, mehr da zu sein und Probleme zu lösen. Ich bin ein absoluter Teamplayer, das ist mir persönlich wichtig. Ich blicke mit Weitblick in die Zukunft.“

Zum politischen Stil bezieht David Pototschnig eindeutig Stellung: „Mit mir wird es kein Anpatzen und Schlechtreden geben – weder allgemein noch gegenüber anderen Parteien. Mein Fokus liegt darauf, mit unserer Arbeit zu überzeugen.“

Die wichtigsten Punkte der neuen Landesgeschäftsführung

Hin zu den Menschen: zuhören, Ängste erkennen und konkrete Probleme lösen

zuhören, Ängste erkennen und konkrete Probleme lösen Junges, dynamisches Team: Social-Media-Arbeit wird strategisch ausgebaut – hier wird es positive Veränderungen geben .

Social-Media-Arbeit wird strategisch ausgebaut – . Respektvoller Stil: nicht anpatzen, sondern die Arbeit spricht für sich.

Mit der neuen Geschäftsführung und klaren Prioritäten setzt die SPÖ Kärnten auf Tatkraft, Zusammenarbeit und Nähe.

„Unser Ziel ist es, Vertrauen zu gewinnen und Kärnten gemeinsam sozial und gerecht zu gestalten“, so Daniel Fellner abschließend.