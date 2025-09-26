Spatenstich für Projekt The Lagoon in Rust

Rust/Wien (OTS) -

In Rust fand am 26. September 2025 der Spatenstich für das Wohnbauprojekt The Lagoon statt. Eingebettet in den Schilfgürtel des Neusiedler Sees mit seinen malerischen Wasserwegen und dennoch zentrumsnah, entsteht hier ein nachhaltiges Wohnprojekt, das neue Maßstäbe setzt. 15 stilvolle Wohnungen und 22 exklusive Reihenhäuser fügen sich harmonisch in die Landschaft nahe der Ruster Bucht ein. Die Fertigstellung ist im Sommer 2027. Bauträger ist die The Lagoon Immobilien GmbH & Co KG. Der Vertrieb erfolgt durch Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland.

In Rust entsteht ein neues Wohnprojekt, das Natur, Kultur und Lebensqualität vereint. Direkt am Schilfgürtel des Neusiedler Sees gelegen, bietet The Lagoon in 15 modernen Eigentumswohnungen (2-4 Zimmer, 57-113 m2 Wohnfläche) und 22 Reihenhäusern (4 Zimmer, 109-131 m2 Wohnfläche) nachhaltiges Wohnen. Photovoltaik, Luftwärmepumpe, E-Ladestationen und regionale Materialien garantieren Energieeffizienz und Wohnqualität. Dank der einzigartigen Lage zwischen Schilfgürtel und Altstadt muss für den Bau kein wertvolles Grünland versiegelt werden. Planung und Bau erfolgen ausschließlich durch burgenländische Unternehmen – die Wertschöpfung bleibt damit in der Region.

Das betonte auch Gerold Stagl, Bürgermeister der Freistadt Rust, beim Spatenstich: „Unser Ziel ist es, Rust als Urlaubs- und Lebensraum noch attraktiver zu machen. Dafür braucht es qualitativ hochwertige Wohnbauprojekte wie The Lagoon. Ganz besonders wichtig ist uns dabei, dass mit den natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll umgegangen wird und Stadt und Region von der Wertschöpfung profitieren .“

Hans-Joachim Werfring, Geschäftsführer des Bauträgers The Lagoon Immobilien GmbH & Co KG, möchte mit dem Projekt einen Rückzugsort schaffen, der Entspannung verspricht und das Gefühl vermittelt, angekommen zu sein. „Dabei legen wir besonderen Wert auf natürliche Materialien wie Holzelemente, und eine Architektur, die sich harmonisch in den Schilfgürtel einfügt. Nachhaltigkeit und maßgeschneiderte Nutzungskonzepte, die einen positiven Einfluss auf die Umgebung haben, liegen uns besonders am Herzen. Wir schaffen Lebensräume für Menschen, die unsere Werte teilen und nach Qualität und Nachhaltigkeit suchen .“

Für den Vertrieb von The Lagoon zeichnete Raiffeisen Immobilien verantwortlich, das Immobilienmakler-Unternehmen der Raiffeisenbanken-Gruppe in Ostösterreich. Geschäftsführer Peter Weinberger zeigte sich beim Spatenstich begeistert: „ The Lagoon ist ideal für Menschen, die das Besondere suchen. Ob als Zweitwohnsitz am Neusiedler See oder das ganze Jahr über – hier findet man nicht nur Ruhe, Natur und Lebensfreude, sondern auch Wohnkomfort vom Feinsten. Wir freuen uns, dieses Projekt unseren Interessent:innen anbieten zu können, und verzeichnen bereits gute Nachfrage.“

Modernes Design

Die exklusiven Reihenhäuser von The Lagoon vereinen modernes Design mit naturnaher Lebensqualität. Lichtdurchflutete Räume, großzügige Freiflächen und nachhaltige Technologien schaffen ein Zuhause, das Erholung, Komfort und Stil perfekt miteinander kombiniert. Die stilvollen Wohnungen punkten mit offenen Wohnkonzepten, großzügigen Freiflächen und einer intelligenten Raumaufteilung und schaffen so den idealen Rückzugsort am See. Begrünte Wege und liebevoll gestaltete Freiflächen mit Sitzgelegenheiten ergänzen die moderne Architektur und fördern das Miteinander.

Einmalige Lage: am Schilfgürtel und doch zentrumsnah

Auch die Lage des Projekts in Rust, Am Hafen 6–10, lässt keine Wünsche offen. Sie überzeugt durch direkten Zugang zum Neusiedler See bei gleichzeitig hervorragender Nahversorgung. Durch die Lage im Ortskern ist die Infrastruktur des täglichen Bedarfs bequem zu Fuß erreichbar. Die Freistadt Rust, bekannt auch als die „Stadt der Störche“, punktet mit historischem Charme und hohem Freizeitwert: Weinberge, Nationalpark, Seefestspiele und die historische Altstadt beginnen vor der Haustür.