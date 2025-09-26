ORF-„Pressestunde“ mit Mario Kunasek, Landeshauptmann Steiermark und Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, FPÖ

Wien (OTS) -

Mario Kunasek hat in seinem politischen Leben schon einige Funktionen besetzt: Nationalratsabgeordneter, Landesparteiobmann der FPÖ in der Steiermark, Verteidigungsminister und seit 18. Dezember vergangenen Jahres ist Kunasek Landeshauptmann in der Steiermark. Derzeit ist Mario Kunasek auch der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz. Wie bewertet Kunasek die Arbeit der Bundesregierung, und was antwortet er Kritikern, die im steirischen Regierungsprogramm hauptsächlich Symbolpolitik orten? Wie steht er nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule zur Verschärfung des Waffenrechts? Und wie schätzt er die Chancen der FPÖ ein, den Kanzleranspruch auch einmal umsetzen zu können?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 28. September 2025, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Christina Traar, „Kleine Zeitung“, und Hans Bürger, ORF.