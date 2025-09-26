Premiere auf den Österreichischen Medientagen: Big Blue Marble stellt sich und seine Video-Streaming-Lösungen der Öffentlichkeit vor

Wien (OTS) -

Vorhang auf für eine neue Marke: Zum ersten Mal hat sich Big Blue Marble auf den Österreichischen Medientagen einer breiten, lokalen Öffentlichkeit präsentiert. Hinter Big Blue Marble verbirgt sich die internationale Medientechnologiemarke der ORS Group, die die ORF-Technik-Tochter mit dem polnischen Video-Streaming-Spezialisten Insys Video Technologies zur eigenen 20-Jahr-Feier Ende Juni eingeführt hatte. Im Mittelpunkt des Auftritts auf den Medientagen stand die einheitliche Suite von Video-Streaming-Lösungen, mit der Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine und Content-Anbieter dabei unterstützt, sichere und skalierbare Videodienste in kurzer Zeit einzuführen.

„Mit Big Blue Marble bringen wir Videostreaming-Lösungen mit echter Broadcast-Qualität in Einklang. Wir wollen nichts weniger, als die Medienwelt revolutionieren“, erklärte Michael Wagenhofer, CEO der Big Blue Marble Group, auf dem Panel zum Thema „Umbruch: Medien zwischen Transformation und Verantwortung“ vor den rund 100 Vertreterinnen und Vertretern heimischer Medienunternehmen, die der Diskussion folgten.

Dass das Unterfangen ambitioniert ist, gibt Wagenhofer zu. Gleichzeitig aber ist er überzeugt, mit Big Blue Marble perfekt aufgestellt zu sein, um in Zukunft eine bedeutende Rolle im international hart umkämpften Markt für Streaming-Technologien zu spielen. „Die Medienbranche steht an einem Wendepunkt. Transformation und Innovation sind die Schlüsselbegriffe. Nur wer sich digital weiterentwickelt, wird in Zukunft erfolgreich sein. Das ist für Medienunternehmen wie Tageszeitungs- und Zeitschriften-Verlage oder TV-Stationen keine Frage des Wollens, sondern schlichtweg des Müssens. Entsprechend groß ist das Potenzial, das in Video-Streaming-Plattformen liegt – für die Medien als auch für uns“, so der CEO der Big Blue Marble Group weiter.

Innovative Produktpalette für Videostreaming vorgestellt

Das Selbstvertrauen, in Zukunft am Markt reüssieren zu können, schöpft Wagenhofer allen voran aus den innovativen Lösungen, die Big Blue Marble im Portfolio führt. „Dort paart sich herausragende Zuverlässigkeit und umfassender Schutz mit zukunftssicherer Skalierbarkeit und kompromissloser Videoqualität“, erklärt Wagenhofer.

Kern des Angebots ist eine modulare Suite Cloud-nativer Tools und Dienste rund um InsysGO, eine skalierbare, Cloud-basierte Videostreaming-Plattform mit integriertem Content-Management-System, mit der Kunden schnell und kontrolliert voll ausgestattete Videodienste starten können. Sie unterstützt unter anderem Live-TV, Video-on-Demand, Catch-up-TV und Netzwerk-basiertes Cloud Recording.

Sie wurde am Big-Blue-Marble-Stand auf den Medientagen ebenfalls präsentiert wie auch Austrostream, eine rot-weiß-rote TV-as-a-Service-Plattform, die speziell Kabelnetzbetreibern den Start einer eigenen Online-Streaming-Plattform ohne hohe Vorabinvestitionen ermöglicht. Das Managed Service Paket umfasst dabei die individuell, an die eigene Marke angepasste Plattform, entsprechende Set-Top-Boxen sowie Unterstützung bei Storefront- und Rechteverwaltung.