Aviso: Pressekonferenz "Wohnschirm wirkt: Evaluierung und Ausblick"
(OTS) – Anlässlich des World Homeless Day am 10. Oktober 2025 präsentiert das Sozialministerium im Rahmen einer Pressekonferenz den Endbericht zur begleitenden Evaluierung des Programms WOHNSCHIRM.
Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ), Michael Häupl (Präsident Volkshilfe Wien) sowie Christian Grünhaus (Leiter des Kompetenzzentrums für Nonprofit-Organisationen der WU Wien) stellen die Ergebnisse vor und informieren über aktuelle Entwicklungen im Kampf gegen Wohnungs- und Obdachlosigkeit.
Datum: Dienstag, 30.09.2025
Uhrzeit: 10:30 Uhr
Ort: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Stubenring 1, 1010 Wien Pressezentrum 5. Stock – Bitte den Besucher:inneneingang benützen.
Um Anmeldung unter kommunikation@sozialministerium.gv.at wird gebeten.
