Safe Abortion Day: Frauenring fordert legalen und kostenfreien Schwangerschaftsabbruch

Wien (OTS) -

1,2 Millionen Unterschriften hat die Initiative „My Voice, My Choice“ für sichere und zugängliche Abtreibungen in Europa gesammelt: Die EU soll eine Gesetzgebung verabschieden, die allen ungewollt Schwangeren eine gute Versorgung ermöglicht.

„Der Frauenring unterstützt das große Engagement der jungen Frauen, die für einen freien Schwangerschaftsabbruch und damit für die Selbstbestimmung über den eigenen Körper kämpfen. Der Schwangerschaftsabbruch ist eine wichtige Gesundheitsleistung und rettet letztlich Frauenleben“, sagt Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings. In Österreich ist der Schwangerschaftsabbruch über 50 Jahre nach Einführung der Fristenlösung immer noch im Strafrecht verankert. In der Schweiz werden die Krankenkassen ab 2027 die Kosten für eine Abtreibung übernehmen, in Österreich müssen Frauen dafür privat bezahlen. „Das ist eine große finanzielle Belastung, hier muss auch Österreich dem Beispiel der Schweiz folgen. Gerade angesichts des internationalen Rechtsrucks ist es jetzt unsere dringende Aufgabe, die Rechte von Frauen zu stärken“, so Frieben.