  • 26.09.2025, 11:15:02
  • /
  • OTS0081

Thomas Prunner neues Gesicht in „Burgenland heute“

Der 33-jährige erfahrene Journalist aus Markt. St. Martin verstärkt ab 29. September 2025 das Moderationsteam von „Burgenland heute“

Eisenstadt (OTS) - 

Thomas Prunner hat die Studien Wirtschaftsberatung an der Fachhochschule Wiener Neustadt und Publizistik an der Universität Wien absolviert.

Er ist seit 2019 beim ORF Burgenland als Redakteur tätig, seit 2021 „Chef vom Dienst“ von „Burgenland heute“ und wurde mit dem Titel „30 unter 30“ des Branchenmagazins „Österreichs Journalist:in“ ausgezeichnet.

Chefredakteur Walter Schneeberger: „Mit Thomas Prunner gewinnen wir einen erfahrenen, kompetenten und sehr authentischen Präsentator der wichtigsten Nachrichtensendung des Landes.“

Prunner: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung, wenngleich ich mit großem Respekt an diese verantwortungsvolle Tätigkeit herangehe.“

Neben Thomas Prunner präsentieren die Sendung weiterhin Elisabeth Pauer-Gerbavsits, Raphaela Pint, Martin Ganster und Marin Berlakovich.

„Burgenland heute“, erreicht bis zu 55.000 Zuseher:innen – täglich um 19.00 Uhr in ORF 2, ab 29. September 2025 zusätzlich mit Live-Untertitelung für mehr Barrierefreiheit.

Rückfragen & Kontakt

ORF Burgenland
Mag.(FH) Christina Aichner
Telefon: 0664/8178502

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OBG

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright