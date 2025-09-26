Thomas Prunner neues Gesicht in „Burgenland heute“

Eisenstadt (OTS) -

Thomas Prunner hat die Studien Wirtschaftsberatung an der Fachhochschule Wiener Neustadt und Publizistik an der Universität Wien absolviert.

Er ist seit 2019 beim ORF Burgenland als Redakteur tätig, seit 2021 „Chef vom Dienst“ von „Burgenland heute“ und wurde mit dem Titel „30 unter 30“ des Branchenmagazins „Österreichs Journalist:in“ ausgezeichnet.

Chefredakteur Walter Schneeberger: „Mit Thomas Prunner gewinnen wir einen erfahrenen, kompetenten und sehr authentischen Präsentator der wichtigsten Nachrichtensendung des Landes.“

Prunner: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung, wenngleich ich mit großem Respekt an diese verantwortungsvolle Tätigkeit herangehe.“

Neben Thomas Prunner präsentieren die Sendung weiterhin Elisabeth Pauer-Gerbavsits, Raphaela Pint, Martin Ganster und Marin Berlakovich.

„Burgenland heute“, erreicht bis zu 55.000 Zuseher:innen – täglich um 19.00 Uhr in ORF 2, ab 29. September 2025 zusätzlich mit Live-Untertitelung für mehr Barrierefreiheit.