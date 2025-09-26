- 26.09.2025, 11:14:03
„Das Gespräch“ zum Thema „Drohnenalarm: Wie sicher sind wir noch?“
Am 28. September um 22.10 Uhr in ORF 2 mit Brieger, Fischer und Tchakarova
Europa wird angegriffen. Drohnen über Dänemark, Polen, Rumänien, russische Kampfjets über Estland. Viele Menschen machen sich Sorgen, ob Russland seinen Krieg auf EU-Länder ausweitet. Wie gefährlich ist die Lage, und wie sehr ist Österreich bedroht? Kann sich unser Land ausreichend vor sogenannten hybriden Angriffen schützen? Ist die Neutralität noch zeitgemäß, und welche Schlüsse sollte die Politik daraus ziehen? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 28. September 2025, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:
Robert Brieger
General, ehem. Vorsitzender EU-Militärausschuss
Heinz Fischer
ehem. Bundespräsident
Velina Tchakarova
Sicherheitsexpertin
