Jacqueline Beyer verlässt mit 30. September 2025 das AMS Salzburg, um neue berufliche Wege zu beschreiten
Jacqueline Beyer, die 28 Jahre für das AMS – davon sieben Jahre als Landesgeschäftsführerin – tätig war, hat sich entschieden, neue berufliche Wege einzuschlagen. „Wir bedanken uns bei Jacqueline Beyer für ihren langjährigen Einsatz für das AMS und wünschen ihr für ihre berufliche Zukunft alles Gute. Gerade als Landesgeschäftsführerin in der schwierigen Corona-Zeit hat sie wichtige Impulse für den Salzburger Arbeitsmarkt gesetzt", so Roland Sauer, Vorsitzender des Verwaltungsrats des AMS.
Eine Ausschreibung zur Neubesetzung wird vom Verwaltungsrat veranlasst. Bis zur Bestellung einer Nachfolge übernimmt die stellvertretende Landesgeschäftsführerin, Julia Kröll, interimistisch die alleinige Geschäftsführung.
