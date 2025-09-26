Eröffnung des Kindergarten-Zubaus in Perchtoldsdorf

St. Pölten (OTS) -

In der Marktgemeinde Perchtoldsdorf, Aspettenstraße 27, hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am heutigen Freitag einen zweigeschossigen Kindergarten-Zubau offiziell eröffnet. Dieser ist direkt mit dem bestehenden Gebäude verbunden und bietet Platz für vier zusätzliche Gruppenräume. Die ökumenische Segnung der neuen Räumlichkeiten erfolgte durch Pfarrer Richard Kager und Pfarrer Andreas Fasching. Für die musikalische Gestaltung der Veranstaltung sorgten „die Rotgipfler“.

„Die Eröffnung findet in einer sehr herausfordernden Zeit statt, wenn wir uns die Ereignisse in der Welt vor Augen führen. Und bei all diesen Herausforderungen habe ich oft das Gefühl, dass uns der Blick auf das Wesentliche verstellt wird“, sagte Mikl-Leitner, die auch betonte: „Wir können stolz sein, in einem Land zu leben, das über ein gut ausgebautes soziales Netz verfügt, in dem die Wissenschaft zu Hause ist und die Wirtschaft gut funktioniert. Wir leben in einem Land mit einem der besten Gesundheitssysteme der Welt, das sich durch besonders lebenswerte und liebenswerte Städte und Gemeinden auszeichnet. In der Marktgemeinde Perchtoldsdorf sind Tradition und Kultur zu Hause, und hier werden Familien ganz besonders unterstützt.“

„Dieser Kindergarten ist eine Oase und ein schönes zweites Zuhause für unsere Kinder und bietet den Eltern die große Chance, Beruf und Familie noch besser zu vereinen“, sprach die Landeshauptfrau einen weiteren Aspekt an. „Nach einem aktuellen Bericht der Statistik Austria liegt Niederösterreich aufgrund der blau-gelben Kindergartenoffensive bei der Kinderbetreuung über dem Österreich-Schnitt und verzeichnet in der Kategorie der Zweijährigen die höchsten Betreuungsquoten im Bundesländervergleich“, führte sie weiter aus und bedankte sich bei den Elementarpädagoginnen und Kindergartenhelferinnen, die hier beste Arbeit leisten, damit sich die Kinder wohlfühlen. Anschließend erhielten die Kinder Wimmelbücher und es wurde gemeinsam ein Bäumchen im Garten gepflanzt.

Bürgermeisterin Andrea Kö sagte: „Insgesamt gibt es in der Marktgemeinde Perchtoldsdorf 25 Kindergartengruppen an sechs Standorten sowie die dreigruppige Tagesbetreuungseinrichtung ‚Castellino‘.“ Sie sei stolz darauf, dass mit dieser Erweiterung ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Betreuung und Bildung der Kinder in Perchtoldsdorf geleistet werde.

Der Kindergarten wurde im Herbst 1995 eröffnet, der Baubeginn für den jetzigen Zubau erfolgte im September 2024. Aktuell sind 84 Kinder in sechs Gruppen eingeschrieben, das Betreuungspersonal umfasst 21 Personen. Die Errichtungskosten belaufen sich auf 2,6 Millionen Euro. Das Projekt zeichnet sich durch eine nachhaltige, energieeffiziente und ökologische Holz-Massivbauweise aus und ist mit einer Photovoltaikanlage sowie einer modernen Luft-Wasser-Wärmepumpe ausgestattet.