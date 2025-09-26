Philipp Vidovic: Der Weg zu nachhaltiger Fitness und gesteigerter Leistungsfähigkeit

Eggersdorf bei Graz (OTS) -

Viele Unternehmer und Führungskräfte kämpfen mit Übergewicht, fehlender Energie und sinkender Leistungsfähigkeit. Strikte Diäten oder überambitionierte Trainingspläne bringen meist nur kurzfristige Erfolge und führen häufig in den Jo-Jo-Effekt. Hinter den Problemen steckt nicht mangelnder Wille, sondern ein Alltag voller beruflicher Verpflichtungen und fehlender Struktur für nachhaltige Gesundheit. Philipp Vidovic unterstützt seine Kunden mit einem maßgeschneiderten Coaching, das Fitness, Ernährung und Regeneration alltagstauglich verbindet. Welche Methoden er dabei einsetzt und warum sein Ansatz für langfristige Transformation von Körper und Geist sorgt, zeigt dieser Beitrag.

Übergewicht, Erschöpfung und nachlassende Leistungsfähigkeit gehören für viele Unternehmer und Führungskräfte zum Alltag, werden aber häufig unterschätzt oder nicht ernst genommen. Betroffene kämpfen oft über Monate oder sogar Jahre mit überschüssigen Kilos, fehlender Energie und dem Gefühl, im Beruf wie privat nicht mehr ihr volles Potenzial abrufen zu können. Allzu schnell werden diese Probleme auf Stress, mangelnde Disziplin oder schlicht das Alter geschoben. Verschärft wird die Situation durch gescheiterte Diäten und überfordernde Trainingspläne, die nicht nur keine nachhaltige Wirkung zeigen, sondern die meisten zusätzlich frustrieren und entmutigen. „Viele meiner Kunden haben schon mehrfach abgenommen und wieder zugenommen“, erklärt Philipp Vidovic. „Der allgegenwärtige Jo-Jo-Effekt und die Unzufriedenheit mit der eigenen Leistungsfähigkeit setzen vielen zu.“

„Die Lösung liegt in einem ausgewogenen Programm, das Nachhaltigkeit und Alltagstauglichkeit vereint“, erklärt er „Es geht nicht darum, radikale Diäten oder tägliche Workouts durchzuhalten, sondern Routinen zu entwickeln, die langfristig funktionieren, ohne Verzicht und ohne Abhängigkeit von einem Coach.“ Mit seinem KERN-System, das auf Kraftaufbau, Ernährungsoptimierung, Regeneration und Nachhaltigkeit basiert, verfolgt Philipp Vidovic ein klares Ziel: Unternehmern und Führungskräften die Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie dauerhaft gesund und leistungsfähig bleiben. Seine eigenen Erfahrungen als ehemaliger Leistungssportler und später als überlastete Führungskraft machen ihn zu einem authentischen Begleiter. Aus diesem Erfahrungsschatz heraus hat er ein Coaching-Konzept entwickelt, das weit über reine Fitness hinausgeht und zu einem neuen Verständnis von Energie, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden führt.

Mehr als nur Training: Philipp Vidovics Ansatz zur Transformation

„Viele Führungskräfte starten von null auf hundert – jeden Tag Training, strikte Diät, alles auf einmal. Aber das hält niemand lange durch“, erklärt Philipp Vidovic. Sein Ansatz unterscheidet sich daher bewusst von klassischen Fitnessprogrammen. Statt mit pauschalen Vorgaben zu arbeiten, setzt er auf eine detaillierte Analyse und maßgeschneiderte Lösungen. „Wir schauen uns Ernährung, Schlaf, Stresslevel und Fitnessstand genau an. Erst dann entwickeln wir Schritt für Schritt ein Konzept, das wirklich zum Alltag des Kunden passt.“

Ein besonderes Merkmal seiner Arbeit ist die enge persönliche Begleitung. Es gibt keine Gruppencalls oder standardisierten Pläne, sondern 1:1-Coachings mit täglichem Austausch. Diese Individualität sorgt dafür, dass Kunden nicht nur kurzfristige Erfolge erzielen, sondern nachhaltige Veränderungen in ihrem Leben etablieren. „Mir ist wichtig, dass meine Kunden nicht von mir abhängig werden. Ich möchte ihnen die Werkzeuge geben, damit sie langfristig eigenständig gesund und leistungsfähig bleiben.“

Ganzheitlicher Blick: Ernährung, Regeneration und Alltagstauglichkeit

Philipp Vidovic betrachtet Fitness nicht isoliert, sondern immer im Zusammenspiel von Training, Ernährung und Erholung. „Viele unterschätzen die Regeneration. Doch wer dauerhaft leistungsfähig sein will, muss Pausen ernst nehmen – genauso wie Sport und Ernährung.“ Gerade bei Unternehmern und Führungskräften sei dies ein entscheidender Faktor, da sie oft zu viel auf einmal wollen und sich dabei überlasten.

Auch die Ernährung spielt eine Schlüsselrolle. Philipp Vidovic legt Wert darauf, dass seine Kunden lernen, bewusste Entscheidungen zu treffen, ohne auf Genuss zu verzichten. „Jede Diät, die du nicht ein Leben lang durchziehen kannst, ist sinnlos“, betont er. Dazu gehört auch, beim Geschäftsessen oder sogar bei Fast-Food-Ketten die richtige Wahl zu treffen. „Selbst bei McDonald’s gibt es Optionen, die dich deinem Ziel näherbringen. Es kommt nur darauf an, was du bestellst.“

Typische Fehler vermeiden: Warum viele Programme scheitern

Ein wiederkehrendes Muster bei seinen Kunden sind gescheiterte Diäten und Trainingsprogramme, die viel zu radikal ansetzen. „Viele essen zu wenig, lassen das Frühstück weg und greifen mittags zum Croissant mit Kaffee. Das führt zu Energieeinbrüchen und Konzentrationsproblemen. Dazu schlafen sie zu wenig und oft schlecht“, erklärt Philipp Vidovic. In seinem Coaching legt er daher großen Wert auf Schlafqualität und Stressmanagement. „Es müssen nicht immer neun Stunden sein, aber sieben Stunden guter Schlaf sind Pflicht.“

Auch beim Thema Kalorien zählt für ihn Augenmaß. „Am Anfang ist es wichtig, die Kalorienzufuhr zu tracken, um ein Bewusstsein zu schaffen. Doch langfristig sollte man davon wieder wegkommen. Niemand will sein Leben lang jedes Gramm abwiegen.“

Erfolgsgeschichten und nachhaltige Ergebnisse

Wie erfolgreich sein Ansatz ist, zeigt das Beispiel von Alex, einem Kunden, der gerade Vater geworden war und eine 60-Stunden-Woche stemmte. Trotz Stress und Schlafmangel wollte er etwas verändern. „Alex hat jahrelang mit Heißhungerattacken gekämpft. Abends nach stressigen Tagen ist er regelmäßig bei Süßigkeiten eskaliert“, erinnert sich der Experte. Durch gezielte Umstellungen in der Ernährung und klar strukturierte Routinen verschwand dieses Muster komplett. Das Ergebnis: zehn Kilo weniger, 15 Zentimeter weniger Bauchumfang, gleichzeitig Muskelaufbau – und vor allem das Gefühl, wieder Kontrolle über den eigenen Körper zu haben. „Er sagt selbst, er fühlt sich wie ein neuer Mensch.“

Viele Kunden berichten schon nach drei bis vier Wochen von spürbaren Veränderungen: mehr Energie, höhere Produktivität und ein klareres Denken im Alltag. „Das ist es, was Unternehmern am meisten hilft – nicht nur besser auszusehen, sondern wieder leistungsfähiger und belastbarer zu sein.“

Langfristige Perspektiven: Wie Philipp Vidovic die Branche prägen will

„Mein Ziel ist es, in den nächsten fünf Jahren über 500 Menschen im DACH-Raum nachhaltig zu transformieren“, sagt der Fitnesscoach. Doch seine Mission geht über einzelne Kunden hinaus: Er möchte ein Gegengewicht zu unseriösen Online-Coaches schaffen, die mit schnellen Versprechen locken und Menschen in Abhängigkeit halten. „Viele Coaches wollen, dass ihre Kunden immer wieder zahlen. Ich will, dass meine Kunden eigenständig weitermachen können – das ist für mich wahre Nachhaltigkeit.“

Seine Glaubwürdigkeit zieht er nicht nur aus Ausbildungen und Erfahrungen als Leistungssportler, sondern auch aus seinem eigenen Weg. Schon als Kind übergewichtig, später international erfolgreicher Kampfsportler und schließlich überlastete Führungskraft in einer Bank, kennt er beide Extreme: sportliche Höchstleistungen und die gesundheitlichen Folgen eines stressgetriebenen Alltags. Das macht ihn nicht nur glaubwürdig, sondern auch zu einem Vorbild für viele seiner Kunden, die selbst zwischen Karriere und Gesundheit zerrieben werden. „Ich weiß, wie es sich anfühlt, im Hamsterrad festzustecken und dabei die eigene Fitness zu verlieren. Deshalb habe ich das KERN-System entwickelt, und genau deshalb funktioniert es.“

