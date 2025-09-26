  • 26.09.2025, 10:54:33
AVISO: 20 Jahre PEKABE – Schutzverband der Pensionskassenberechtigten

Einladung für Pressevertreter:innen zur Jubiläumsveranstaltung am 16. Oktober 2025, 14:00 Uhr

Wien (OTS) - 

Die österreichischen Pensionskassen verwalten für rund 1,1 Millionen Berechtigte ein Vermögen von rund 29 Milliarden Euro. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit zu einer Standortbestimmung und Analyse der betrieblichen Vorsorge und ihren wesentlichen Elementen: Performance, Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit.

Wir informieren über Daten und Fakten und haben dazu hochrangige Experten zu Referaten und einer Podiumsdiskussion eingeladen:

  • Petra Hielkima, Vorsitzende EIOPA

  • Dipl.Vw. Dipl.Jur. Florian Beckermann, IVA Interessensverband der Anleger, stellvertretender Vorsitzender BETTER FINANCE

  • Mag. Dr. David MUM, Leiter Grundlagenabteilung GPA

  • Dr. Christian Gülich, EU Policiy Officer, EIOPA Fachbeirat, Vizepräsident BETTER FINANCE

  • Monika Kemperle, Vorsitzende ÖGB-Pensionisten

  • Dr. Thomas Url, Ökonom WIFO und Pensionsexperte

Moderation: Dr. Peter Resetaris

Datum: 16. Oktober 2025
Uhrzeit: 14:00 bis 16:30 Uhr
Ort: Younion Hall, 1090 Wien, Maria-Theresien-Straße 11

Wir freuen uns, Sie vor Ort begrüßen zu dürfen, und ersuchen um eine Anmeldung per E-Mail an office@pekabe.at.

Über PEKABE
Der Schutzverband der PEnsionsKAssenBErechtigten, PEKABE, vertritt unabhängig und überparteilich die Interessen von mehr als einer Million Berechtigter der österreichischen Pensionskassen.

20 Jahre PEKABE - Schutzverband der Pensionskassenberechtigten

Standortbestimmung und Analyse der betrieblichen Vorsorge und ihren wesentlichen Elementen: Performance, Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit.

Datum: 16.10.2025, 14:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: YOUNION HALL
Maria-Theresien-Straße 11
1090 Wien
Österreich

URL: https://www.pekabe.at/news/jubil%C3%A4umsveranstaltung-20-jahre-pekabe-am-donnerstag%2C-16.-oktober-2025-um-14%3A00-uhr

Rückfragen & Kontakt

PEKABE - Schutzverband der Pensionskassenberechtigten.at
Peter Weller, Obmann
Telefon: +43 699 118 74 566
E-Mail: office@pekabe.at
Website: https://www.pekabe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PKB

