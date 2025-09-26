AVISO: 20 Jahre PEKABE – Schutzverband der Pensionskassenberechtigten

Wien (OTS) -

Die österreichischen Pensionskassen verwalten für rund 1,1 Millionen Berechtigte ein Vermögen von rund 29 Milliarden Euro. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit zu einer Standortbestimmung und Analyse der betrieblichen Vorsorge und ihren wesentlichen Elementen: Performance, Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit.

Wir informieren über Daten und Fakten und haben dazu hochrangige Experten zu Referaten und einer Podiumsdiskussion eingeladen:

Petra Hielkima, Vorsitzende EIOPA

Dipl.Vw. Dipl.Jur. Florian Beckermann, IVA Interessensverband der Anleger, stellvertretender Vorsitzender BETTER FINANCE

Mag. Dr. David MUM, Leiter Grundlagenabteilung GPA

Dr. Christian Gülich, EU Policiy Officer, EIOPA Fachbeirat, Vizepräsident BETTER FINANCE

Monika Kemperle, Vorsitzende ÖGB-Pensionisten

Dr. Thomas Url, Ökonom WIFO und Pensionsexperte

Moderation: Dr. Peter Resetaris



Datum: 16. Oktober 2025

Uhrzeit: 14:00 bis 16:30 Uhr

Ort: Younion Hall, 1090 Wien, Maria-Theresien-Straße 11

Wir freuen uns, Sie vor Ort begrüßen zu dürfen, und ersuchen um eine Anmeldung per E-Mail an office@pekabe.at.

Über PEKABE

Der Schutzverband der PEnsionsKAssenBErechtigten, PEKABE, vertritt unabhängig und überparteilich die Interessen von mehr als einer Million Berechtigter der österreichischen Pensionskassen.

