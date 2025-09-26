- 26.09.2025, 10:54:33
- /
- OTS0069
AVISO: 20 Jahre PEKABE – Schutzverband der Pensionskassenberechtigten
Einladung für Pressevertreter:innen zur Jubiläumsveranstaltung am 16. Oktober 2025, 14:00 Uhr
Die österreichischen Pensionskassen verwalten für rund 1,1 Millionen Berechtigte ein Vermögen von rund 29 Milliarden Euro. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit zu einer Standortbestimmung und Analyse der betrieblichen Vorsorge und ihren wesentlichen Elementen: Performance, Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit.
Wir informieren über Daten und Fakten und haben dazu hochrangige Experten zu Referaten und einer Podiumsdiskussion eingeladen:
Petra Hielkima, Vorsitzende EIOPA
Dipl.Vw. Dipl.Jur. Florian Beckermann, IVA Interessensverband der Anleger, stellvertretender Vorsitzender BETTER FINANCE
Mag. Dr. David MUM, Leiter Grundlagenabteilung GPA
Dr. Christian Gülich, EU Policiy Officer, EIOPA Fachbeirat, Vizepräsident BETTER FINANCE
Monika Kemperle, Vorsitzende ÖGB-Pensionisten
Dr. Thomas Url, Ökonom WIFO und Pensionsexperte
Moderation: Dr. Peter Resetaris
Datum: 16. Oktober 2025
Uhrzeit: 14:00 bis 16:30 Uhr
Ort: Younion Hall, 1090 Wien, Maria-Theresien-Straße 11
Wir freuen uns, Sie vor Ort begrüßen zu dürfen, und ersuchen um eine Anmeldung per E-Mail an office@pekabe.at.
Über PEKABE
Der Schutzverband der PEnsionsKAssenBErechtigten, PEKABE, vertritt unabhängig und überparteilich die Interessen von mehr als einer Million Berechtigter der österreichischen Pensionskassen.
URL: https://www.pekabe.at/news/jubil%C3%A4umsveranstaltung-20-jahre-pekabe-am-donnerstag%2C-16.-oktober-2025-um-14%3A00-uhr
Rückfragen & Kontakt
PEKABE - Schutzverband der Pensionskassenberechtigten.at
Peter Weller, Obmann
Telefon: +43 699 118 74 566
E-Mail: office@pekabe.at
Website: https://www.pekabe.at
