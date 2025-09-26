FPÖ – Schnedlitz: „‚Null Toleranz‘-Show: ÖVP-Selbstanklage und Verhöhnung der Bürger!“

Wien (OTS) -

„Es wird auch nicht besser, wenn man versucht, die Menschen zu belügen. Weder für die ÖVP bei Umfragen und schon gar nicht für die Sicherheit“, kommentierte FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz die neueste Idee aus der ÖVP-Kreativwerkstatt, und weiter: „Die ÖVP ist für über 450.000 Asylanträge verantwortlich, während sie nun versucht, mit Show-Politik und heuchlerischen Forderungen vom eigenen Versagen abzulenken.“ Es sei mittlerweile an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten, mit welchen Mitteln sich die für die illegale Masseneinwanderung und deren fatale Folgen verantwortliche ÖVP als vermeintliche Sicherheitspartei verkaufen wolle. „Jahrelang hat die ÖVP die Tore für die illegale Masseneinwanderung sperrangelweit offengehalten, integrationsunwilligen Einwanderern fröhliche Urständ in Parallel- und Gegengesellschaften feiern lassen und jetzt kleben sie ‚Null Toleranz‘-Plakate. Das ist keine Politik, das ist eine ‚Bürger-Verhöhnungs-Masche‘ der Extraklasse! Nach den schwachen PR-Shows am laufenden Band von Innenminister Karner, der für die Abschiebung von 100.000 Syrern bei seinem Schneckentempo 8.000 Jahre brauchen würde, ist das die nächste Stufe der Realitätsverweigerung“, so Schnedlitz.

Die Fakten würden eine klare Sprache sprechen: Die ÖVP trage die volle Verantwortung für mehr als 450.000 Asylanträge in den letzten zehn Jahren. „Allein heuer hat die ÖVP wieder fast 12.000 Asylanträge zugelassen und befeuert das Asyl-Chaos immer weiter. Jetzt so zu tun, als würde man für Sicherheit und eine ‚harte‘ Asylpolitik stehen, ist die reinste Farce“, kritisierte Schnedlitz. Wenn Stocker, Karner und Co sich jetzt faktisch selbst zum Handeln auffordern würden, sei das „übelste Heuchelei gegenüber der eigenen Bevölkerung“: „Man muss sich mittlerweile schon fragen: Für wie dumm hält die ÖVP die Menschen eigentlich? Jetzt fordert sie plötzlich ein Scharia-Verbot, hat aber jeden einzelnen unserer Anträge für ein Verbot des politischen Islam im Parlament eiskalt abgeschmettert. Gleichzeitig preisen sie den EU-Asyl- und Migrationspakt als Lösung an, der in Wahrheit nichts anderes als ein Mechanismus zur Zwangsverteilung von illegalen Einwanderern in ganz Europa ist. Die ÖVP ist nicht die Lösung, sie ist der Brandbeschleuniger des Asyl-Chaos! Und genau deshalb lassen die Menschen sie auch in jeder Sonntagsfrage immer tiefer abstürzen, weil sie dieses politische Totalversagen, diese Unehrlichkeit und Unglaubwürdigkeit nicht mehr länger ertragen wollen – sie haben ‚Null Toleranz‘ für diese letztklassige ÖVP-Show!“, erklärte Schnedlitz.

Abschließend stellte der FPÖ-Heimatschutzsprecher klar: „Die Österreicher haben diese durchschaubare Showpolitik satt. Jeder Disko-Rausschmeißer greift gegen Störenfriede härter durch als die ÖVP bei Schwerverbrechern. Es braucht keine Plakatkampagnen, sondern eine echte ‚Festung Österreich‘ mit einem sofortigen Asylstopp, lückenlosem Grenzschutz und einer konsequenten Remigrations-Politik. Nur ein Volkskanzler Herbert Kickl wird diesem Spuk ein Ende bereiten und die Sicherheit der Österreicher wieder an die erste Stelle setzen!“