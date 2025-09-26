- 26.09.2025, 10:51:04
„Betrifft: uns“-Reportage zum Thema „Religion im Wandel: Wer hat Platz in Österreich?“
Am 27. September um 13.20 Uhr in ORF 2, am 1. Oktober um 23.25 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON
Lange galt Österreich als katholisch, doch durch Zuwanderung und gesellschaftlichen Wandel verändert sich die religiöse Landschaft stetig: Immer mehr Menschen sind muslimisch, gehören anderen christlichen Gemeinschaften an oder sind säkular. Die Vielfalt bringt Chancen und schafft neue Begegnungen. Doch nicht alle sehen diese Entwicklung positiv: Manche finden, dass der christliche Charakter Österreichs gefährdet ist. Gleichzeitig werden andere Menschen wegen ihrer Religion diskriminiert und angegriffen.
Die „Betrifft: uns“-Reportage zum Thema „Religion im Wandel: Wer hat Platz in Österreich?“ – zu sehen am Samstag, dem 27. September 2025, um 13.20 Uhr in ORF 2 bzw. am Mittwoch, dem 1. Oktober, um 23.25 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON – will von drei Menschen aus unterschiedlichen Konfessionen wissen: Wie lebt es sich in Österreich mit einem Glauben jenseits der katholischen Kirche? Und hat jede Religion Platz in Österreich, wie es die Verfassung garantiert?
