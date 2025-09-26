Fachtagung: ICH BIN VON KOPF BIS FUSS AUF BEZIEHUNG EINGESTELLT…

Wien (OTS) -

Kinder- und Jugendhilfepsycholog*innen aus ganz Österreich treffen einander vom 2. bis 3. Oktober 2025 zu ihrer jährlichen Fachtagung im Wiener Rathaus.

Gemeinsam mit internationalen Forscher*innen wird der Frage in mehreren Vorträgen und Workshops nachgegangen, wie sich Beziehungserfahrungen auf der physiologischen, kognitiven bzw. neuronalen Ebene niederschlagen.

Kurzer Überblick über die Referent*innen sowie die Themen (nach der Reihenfolge der Vorträge):

1. Prof.in Dr.in Anna-Lena ZIETLOW

Seit 2022 Professorin für Klinische Kinder- und Jugendpsychologie an der Technischen Universität Dresden und Leiterin der Kinder- und Jugendambulanz der Universitäts- und Forschungsambulanz der TU Dresden. Sie referiert über die Bedeutung früher sozialer Bindungen im Kontext elterlicher psychischer Erkrankungen.

2. Prof.in Dr.in Stefanie HÖHL

ist Professorin für Entwicklungspsychologie an der Universität Wien, wo sie die Wiener Kinderstudien leitet. Sie zeigt anhand von Gehirnwellenmessungen wie Eltern und Kinder gut kommunizieren und kooperieren.

3. Dr. Rodrigo ARZATE-MEJIA

ist Postdoctoral Scientist am Laboratory of Neuroepigenetics an der Universität in Zürich. Sein auf Englisch vorgetragenes Referat beschäftigt sich mit frühen Kindheitserfahrungen und den lebenslangen Auswirkungen auf Verhalten und Denken vermittelt über epigenetische Mechanismen.

4. Prof. Dr. Matthias GAMER

arbeitet als Professor für Experimentelle Klinische Psychologie an der Universität Würzburg. In seinem Vortrag soll ein interdisziplinärer Überblick über neurobiologische, psychologische und klinische Aspekte des Einflusses von emotionalen Erfahrungen auf das Gedächtnis gegeben werden. Im Fokus steht die Frage, wie sich unterschiedliche Phasen der körperlichen Stressreaktion auf die Enkodierung, die Konsolidierung und den Abruf von Gedächtnisinhalten auswirken.

5. Prof. Dr. Christian MONTAG

Prof. Christian Montag ist Distinguished-Professor für Kognitions- und Neurowissenschaften (Cognitive and Brain Sciences) am Institut für kollaborative Innovation (Institute of Collaborative Innovation) an der Universität Macau in der Sonderverwaltungszone Macau in China. Er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Arbeiten und Bücher. Sein Referat bietet einen Überblick über die Forschung, die mögliche Gehirnveränderungen im Zusammenhang mit der (übermäßigen) Nutzung von Smartphones anhand von Studien untersucht, bei denen MRT-Techniken zum Einsatz kommen.

72. Fachtagung der österreichischen Kinder- und Jugendhilfepsycholog*innen:

ICH BIN VON KOPF BIS FUSS AUF BEZIEHUNG EINGESTELLT...Wechselwirkungen zwischen sozialer Interaktion und biologischen Körpervorgängen

Bitte merken Sie sich vor:

· Donnerstag, 2. Oktober 2025 (09:00 – 16:00 Uhr)

· Freitag, 3. Oktober 2025 (08:30 – 14:00 Uhr)

Ort: Wiener Rathaus, Wappensaal

Medienvertreter*innen sind herzlich willkommen und haben die Möglichkeit Interviews mit den Vortragenden zu führen.