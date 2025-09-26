AVISO: Montag, 29.9., 11.30 Uhr – PK Gewessler, Haider-Wallner – Klubklausur des Grünen Klubs im Parlament

Wien (OTS) -

Die Grünen laden anlässlich der Klubklausur des Grünen Klubs im Parlament zu einer Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler und Anja Haider-Wallner, Landessprecherin der Grünen Burgenland.

Teilnehmer:innen:

Leonore Gewessler, Klubobfrau

Anja Haider-Wallner, Landessprecherin Grüne Burgenland

Ort: Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt (Seminarraum), Franz Schubert-Platz 6, 7000 Eisenstadt

Zeit: Montag, 29.09., 11.30 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter presse@gruene.at.

