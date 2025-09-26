BM Holzleitner empfängt Botschafterin Bakhtari

Wien (OTS) -

Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, empfing die afghanische Botschafterin Manizha Bakhtari zu einem Austausch. Zentrale Themen waren die humanitäre Krise in Afghanistan, die insbesondere Frauen und Mädchen betrifft, aber auch die Situation afghanischer Studentinnen in Österreich, sowie die Rolle von Hochschulen bei der Unterstützung geflüchteter Frauen.

Ministerin Holzleitner betonte: „Die Lebenssituation von Frauen und Mädchen in Afghanistan ist alarmierend. Wir stehen solidarisch an ihrer Seite, denn Österreich setzt weiterhin auf eine enge und starke Zusammenarbeit mit jenen Organisationen, die sich für Frauenrechte einsetzen. Botschafterin Bakhtari ist für uns Sprachrohr und Ansprechpartnerin, wenn es um die Einhaltung unteilbarer Menschenrechte geht.“

"Frauen- und Menschenrechte sind nicht verhandelbar, sondern stellen eine zentrale Säule einer starken und wehrhaften Demokratie dar“, so die Bundesministerin abschließend.