Greenpeace-Protest: Nein zu zukunftsfeindlichem Lobautunnel

Wien (OTS) -

Greenpeace protestiert heute lautstark vor dem Verkehrsministerium in Wien gegen die gestrige Entscheidung von Verkehrsminister Peter Hanke, den Bau des Lobautunnels voranzutreiben. Das zukunftsfeindliche und realitätsfremde Milliardenprojekt erzeugt mehr Verkehr, versiegelt wertvolle Böden und zerstört Natur. Greenpeace fordert Verkehrsminister Peter Hanke auf, seine Betonpolitik zu stoppen und stattdessen zukunftstaugliche Lösungen, wie den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel, voranzutreiben.

Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich: „Mit seinem klaren Bekenntnis zur Zerstörung der Lobau ist Minister Hanke auf Kollisionskurs mit der gesamten Umweltbewegung. Wir werden sicher nicht tatenlos zusehen, wie dieses fossile Mega-Projekt unsere Natur ruiniert. Der Lobautunnel ist Betonpolitik aus der Vergangenheit – teuer, zerstörerisch und ohne jede Vision. Unser Protest zeigt: Die Zukunft gehört nicht den Betonierern, sondern den Menschen, die sich für Klima, Natur und eine lebenswerte Stadt einsetzen. Statt weiter Beton zu gießen, muss Minister Hanke endlich Verantwortung übernehmen: Lobautunnel stoppen und klimafreundliche Mobilität fördern.”

Ein Umweltbericht des letzten Klimaministeriums belegt klar, dass es für die Menschen in Wien und Niederösterreich deutlich bessere Verkehrslösungen gibt. Diese Alternativen setzen auf den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel, sichere Radinfrastruktur und eine gezielte Parkraumbewirtschaftung. Dadurch wird weniger Boden versiegelt und das Verkehrsaufkommen sinkt, wodurch klare Vorteile für Klima, Natur und die Gesundheit der Bevölkerung entstehen.

