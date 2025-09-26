Wiener Rathauskeller eröffnet nach umfassender Renovierung in neuem Glanz und mit bewährter Gastlichkeit

Wien (OTS) -

Der Wiener Rathauskeller öffnete nach erfolgreicher Renovierung ab 1. September wieder seine Türen. Die Arbeiten fanden in zwei Bauphasen an insgesamt 100 Werktagen statt – Großteils bei laufendem Betrieb. Im Fokus standen der Eingangsbereich sowie der Verbindungsgang zu den einzelnen Veranstaltungsräumen, die Garderobe, die Büros und die historischen Säle wie der Grinzinger Keller, der Rittersaal und der Salon Ziehrer.

Die Renovierung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Wien, Bureau F und BWM Designers & Architects. Zu den ersten Besucher:innen zählte der Hausherr, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, der sich persönlich ein Bild machte und zur gelungenen Umsetzung gratulierte.

„Nach der umfassenden Sanierung der Natursteinfassade des Wiener Rathauses, die wir im Vorjahr abschließen konnten, präsentiert sich nun auch der Wiener Rathauskeller frisch renoviert“, zeigt sich Bürgermeister Michael Ludwig erfreut. „Das Resultat der behutsamen Renovierungsarbeiten ist wirklich beeindruckend und wurde nun rechtzeitig zum 200. Geburtstag von Friedrich von Schmidt, dem Architekten des Wiener Rathauses, fertiggestellt.“

„Unser Ziel war es, die ursprüngliche Atmosphäre und den historischen Charme des Wiener Rathauskellers zu bewahren und gleichzeitig eine moderne Ausstattung und Technik zu integrieren. Das Ergebnis ist eine vielseitige und noch attraktivere Veranstaltungs-Location – Mitten im Herzen von Wien“, so Herbert Fuchs, Geschäftsführer der GMS GOURMET GmbH, zu der der Wiener Rathauskeller gehört.

Historisches Erbe erhalten

Bei der Renovierung hat GOURMET den besonderen Charakter jedes Raumes berücksichtigt und bewahrt. Im Grinzinger Keller wurden neue Luster nach Originalvorlagen von vor 125 Jahren angebracht und Sessel mit dem Stadtwappen nach historischen Bildquellen maßgefertigt. Der besonders gut für Seminare und Hochzeiten geeignete Lanner/Lehár-Saal ist jetzt mit moderner Technik ausgestattet. Im Augustin Stüberl sorgen aufpolierte Holzmöbel und gezielte Beleuchtung für eine gemütliche Atmosphäre. Der Salon Ziehrer wurde um einen Barbereich erweitert. Die historischen Bilder wurden in über 1.680 Arbeitsstunden von Restaurator:innen sorgfältig gereinigt und 600 m² wurden entfernt und neu verlegt.

Insgesamt wurden 4.750 m² Wand- und Deckenflächen gestrichen und 870 neue Stühle angeschafft. Im Backoffice-Bereich sorgen nun LED-Lampen mit Bewegungsmeldern für eine umweltfreundlichere Beleuchtung. Ein neu installierter Treppenlift ermöglicht einen barrierefreien Zugang von der Felberstraße aus.

Veranstaltungshighlights im Herbst

Der Wiener Rathauskeller steht weiterhin für beste traditionelle Wiener Küche mit regionalen Zutaten und einer saisonal wechselnden Karte. Besonders für Firmenveranstaltungen bietet das einzigartige Ambiente der traditionsreichen Räume den idealen Rahmen – vom Galadinner über den Stehempfang bis zur Tagung. Daneben erfreuen sich auch private Feste jeder Größenordnung großer Beliebtheit. Ergänzt wird das Angebot durch bewährte Formate wie das Krimidinner, das Comedy Dinner oder das Dinnermusical mit ABBA-Hits.

Der Wiener Rathauskeller wurde im Jahr 1899 eröffnet und ist seitdem beliebter Treffpunkt und Veranstaltungsort für unterschiedlichste Events. Jeder Raum besitzt seinen eigenen Charakter und wurde mit thematisch passenden Bildern und Wandmalereien ausgestattet. Auch nach Renovierungen in den Jahren 1925, 1952, 2005 sowie 2025 bleibt der ursprüngliche Charakter des Wiener Rathauskeller erhalten. Mehr Informationen finden Sie auf der Website unter www.wiener-rathauskeller.at

