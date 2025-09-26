- 26.09.2025, 10:00:35
- /
- OTS0039
Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt
Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt findet am Dienstag, dem 30. September 2025, um 17.00 Uhr im Mehrzwecksaal der BRG/BORG in der Lessinggasse 14 statt.
Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/leopoldstadt/sitzung-bezirksvertretung-livestream
Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 2. Bezirk, Tel. +43 1 4000-02111 bzw. E-Mail post@bv02.wien.gv.at.
