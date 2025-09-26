Compliance Solutions Day 2025 – Surf-Vibe trifft Compliance-Know-how

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Rule? Act. Comply!“ fand am 25. September 2025 der Compliance Solutions Day in der prachtvollen Orangerie Schönbrunn statt. Österreichs Fachkonferenz für Compliance, veranstaltet von LexisNexis, bot erneut einen einzigartigen Mix aus fachlichem Tiefgang, praxisnahen Diskussionen und inspirierendem Networking.

Impulse zu Antikorruption und Regulierung

Eröffnet wurde die Konferenz von Susanne Mortimore, Geschäftsführerin von LexisNexis Österreich.

Gleich zu Beginn begeisterte Mark Pieth, ehemaliger Präsident der OECD-Arbeitsgruppe gegen Bestechung und international renommierter Korruptionsexperte, mit einer Keynote zur Zukunft der Antikorruptions-Compliance. Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage setzte er wichtige Akzente für die internationale Debatte.

Top-Themen: ESG, Cybercrime, Trade Compliance & Risikomanagement

Ein vielfältiges Programm spannte den Bogen über alle aktuellen Herausforderungen der Branche: Von ESG-Fragen über Cybercrime bis hin zu Trade Compliance und Risikomanagement. Die Fachvorträge führender Expert:innen wurden moderiert von Kerstin Farkas-Lang und Patrick Göschl (PwC), Sonja Irresberger (KPMG) sowie Martin Eckel (Taylor Wessing).

Viel Raum für Diskussion

Den Auftakt zu interaktiven Formaten bildete eine Podiumsdiskussion zum Kartellrecht mit Vertreter:innen von Taylor Wessing, Barnert Egermann Illigasch, Swietelsky AG und der BWB, moderiert von Presse-Redakteur Michael Köttritsch. Ein Highlight stellte auch die Premiere der Fokusgruppe Compliance & ESG des Formats „Women in Law“ dar. Unter dem Motto „Karriereboost Compliance“ diskutierten unter der Moderation von Verena Stagl (Taylor Wessing) sowie Sophie Martinetz (Future Law) renommierte Expertinnen wie Elisabeth Götz (Aldi Süd), Katharina Schönauer (KPMG), Erika Stark-Rittenauer (E+H Rechtsanwälte) sowie Louise-Marie Petrovic (Bundesministerium für Inneres). über Karrierewege im Compliance-Bereich.

Menschenrechte, KI und soziale Verantwortung

Die Young Professionals Keynote von Sara Soltani, Expertin für Antidiskriminierung und Menschenrechte, legte den Schwerpunkt auf Diversität als essenziellen Bestandteil der ESG-Dimension “Social”. Ergänzend unterstrich Menschenrechtsexperte Manfred Nowak, dass Unternehmen Menschenrechte stärker in ihre Nachhaltigkeitsstrategien integrieren müssen. Auch Künstliche Intelligenz rückte in den Fokus: Beim interaktiven Business-Theater zeigten Nathalie Alon, Gerald Dipplinger (PwC) und Angelo Zoccola (Erste Group Services GmbH), wie AI-Compliance zwischen Regulierung und Innovation ausbalanciert werden kann.

Live-Podcast und entspannter Ausklang

Ein weiterer Programmpunkt war die Live-Aufzeichnung des Podcasts „Inhouse Counsel Corner“ von LexisNexis Österreich, in dem Eva Ritter (RHI Magnesita) und Martin Reichetseder (.Loupe) über die Schnittstelle von Rechtsabteilung und Compliance diskutierten. “ Compliance bedeutet für mich, sich ordentlich zu verhalten. Compliance bedeutet für mich, ich stelle den Menschen ins Zentrum. Compliance ist kein Geschäftsverhinderer ”, so Reichetseder.

Den Abschluss bildete der traditionelle „Compliance Cocktail“: In entspannter Atmosphäre, begleitet von Musik und kulinarischen Highlights, ließ die Community den Tag in bester Surf-Vibe-Manier ausklingen.



Fazit

Der Compliance Solutions Day 2025 bewies einmal mehr, dass Fachwissen, Austausch und innovative Formate die Basis für zukunftsweisende Compliance-Arbeit sind - und dass dabei auch Inspiration, Kreativität und Leichtigkeit nicht zu kurz kommen dürfen.