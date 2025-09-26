Grünwelt Energie erklärt Faktoren für den Strompreis in Österreich

Wien (OTS) -

Wie entsteht der Strompreis, den Verbraucher auf ihren Rechnungen finden? Grünwelt Energie erklärt die Zusammensetzung.

In Österreich gibt es drei Hauptkomponenten, die den Strompreis wie folgt, am Beispiel eines typischen Wiener Haushaltes, anteilig beeinflussen (Anteile variieren nach Anbieter/Tarif):

- Netzgebühren: ~28% (Transportkosten, Wartung, Netzausbau)

- Steuern und Abgaben: ~25% (Umsatzsteuer, Gebrauchs-/Elektrizitätsabgabe)

- Energiepreis: ~47% (abhängig von Lieferant/Stromart)

Den Energiepreis können die Verbraucher durch ihre Lieferantenwahl aktiv mitbestimmen. Strom aus erneuerbaren Energien ist von der Elektrizitätsabgabe befreit.

Wie wird der Preis für Stromlieferanten beeinflusst?

Lieferanten beziehen Strom an Strombörsen. An diesen gilt das Merit-Order-Prinzip, welches besagt, dass das letzte noch benötigte Kraftwerk zur Deckung des Strombedarfs, das sogenannte Grenzkraftwerk, den Preis bestimmt. Typischerweise sind dies Gaskraftwerke. Zunächst jedoch speisen Wasser-, Solar- und Windkraftwerke ein und sorgen für günstigere Preise. Erst wenn der Bedarf nicht mehr gedeckt wird, schalten sich fossile Kraftwerke zu, die Brennstoffkosten aufweisen und somit teurer sind.

Aber nicht nur der Bedarf und die Zusammensetzung der einspeisenden Kraftwerke spielen eine gewichtige Rolle. Auch ein Anstieg der Gaspreise durch beispielsweise geopolitische Spannungen kann erheblich zu Teuerungen beitragen. Wetterbedingungen wie Dürreperioden können die Stromerzeugung und damit Preise beeinflussen: In Österreich wäre die Stromerzeugung durch Wasserkraft betroffen, welche einen Anteil von circa 60 Prozent ausmacht.

Mit Grünwelt Energie eine nachhaltige Wahl treffen

"Mit dem Wechsel zu einem Ökostromanbieter tragen Verbraucher dazu bei, Nachfrage und Ausbau erneuerbarer Energien zu erhöhen und damit den Anteil fossiler Energien zu senken. Damit können langfristig gesehen auch die Strompreise reduziert werden", betont Grünwelt Energie.

