Lucky Loop Off-Site Kunstfestival 2025: Kunst als spielerisches soziales Erlebnis im Dornbacher Leerstand

Wien (OTS) -

Am ersten Oktoberwochenende verwandelt das Künstlerkollektiv SCHWINDEL LLC ein leerstehendes Büro in der Dornbacher Straße 59 (1170 Wien) in ein Kunstfestival inklusive Ausstellung, die von 05.-25. Oktober 2025 besichtigt werden kann. Unter dem Titel ‘Lucky Loopl’ entsteht ein Programm aus Ausstellung, Performance, Konzerten, Spielen und Workshops, das sich mit Fragen von Performativität, Sozialität und dem gemeinsamen Verweilen auseinandersetzt.

Nach der erfolgreichen Ausstellung Corporate Unwellness im November 2024 geht SCHWINDEL LLC mit Lucky Loop in die zweite Runde. Arbeiten von über 50 lokalen und internationalen Künstler:innen wurden ausgewählt, mit Fokus auf junge Kunstschaffende lebend in Wien. Teil der Ausstellung ist eine ‘Gallery Wall', bei der vom Boden bis zur Decke kleine bis mittelformatige Arbeiten präsentiert werden. Ein Hauptaugenmerk liegt außerdem auf künstlerischen Arbeiten aus Keramik.

Bei Lucky Loop liegt der Fokus darauf, einen Kunstraum als Ort zum Verweilen zu gestalten. Im Zentrum stehen analoge Medienkunst, Materialität und Haptik – Werke, die berührt, bespielt und erlebt werden wollen. Dazu zählen interaktive Stationen, Automaten ebenso wie ein dem Wettkampf gewidmeter Raum, in dem von Künstler:innen gebaute Spiele gespielt werden. In Kombination dazu zeigt ein Raum von Lucky Loop eine klassisch kuratierte Ausstellung.

Highlight des Off-Site Art Festivals sind die Performances am Eröffnungstag, 03.10.2025, ab 18:30 Uhr, als Teil der Ausstellung in der Dornbacher Straße 59, sowie das Orgelkonzert von Philipp Fink (Orgelmusik aus vier Jahrhunderten) und Titus Probst (freie Improvisation), das am 04.10.2025, um 19:00 Uhr, in der Pfarrkirche Dornbach im Rahmen des Festivals stattfindet.

Das Festival feiert Dornbach als Ort für kollektives Verweilen: Bewusst abseits der Innenstadt lädt Lucky Loop ein, rauszufahren, länger zu bleiben und Kunst als atmosphärischen, sozialen Raum zu erfahren.

Hard Facts

Lucky Loop Off-Site Art Festival 2025 hosted by SCHWINDEL LLC