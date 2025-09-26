NAR India ernennt UCO zum exklusiven MLS-Implementierungspartner, um das indische Immobilienwesen zu verändern und globale Chancen zu ersc

Altamonte Springs, Florida (OTS) -

Vereinbarung ebnet den Weg für ein leistungsfähiges Immobilien-Ökosystem in ganz Indien

Universal Consulting Opportunities (UCO), eine Tochtergesellschaft von Stellar MLS, einem der größten und einflussreichsten MLS in den USA, und die National Association of REALTORS® (NAR) India haben bekanntgegeben, eine Vereinbarung über die Einführung eines modernen MLS in Indien getroffen zu haben. Diese Zusammenarbeit ist ein entscheidender Schritt für Indien, einen der größten und am schnellsten wachsenden Immobilienmärkte der Welt, und bietet allen Beteiligten mehr Professionalität, größere Datenintegrität und mehr Transparenz.

UCO und NAR India starten das erste indische MLS-Pilotprojekt in Mumbai und markieren damit den Beginn einer landesweiten Transformation in einer Region, die mit dem Großraum New York City vergleichbar ist. Mit einer Bevölkerung von 1,46 Milliarden Menschen, einem für 2030 erwarteten Immobilienmarkt von 1 Billion Dollar, einem nahezu universellen Internetzugang und dem weltweit fortschrittlichsten digitalen Zahlungs- und Identitätssystem ist Indien in einer einzigartigen Position, um den Sprung in eine moderne, transparente und technologiegetriebene Immobilienzukunft zu schaffen. Dieses Pilotprojekt ist der erste Schritt zum Aufbau der ehrgeizigsten MLS-Infrastruktur der Welt.

NAR India, der führende nationale Verband für Immobilienfachleute, vereint über 40 Mitgliedsverbände und mehr als 50 000 Fachleute im ganzen Land. Als kollektive Stimme der indischen Immobilienbranche ist NAR India maßgeblich an der Gestaltung der Politik beteiligt, fördert die Ausbildung und setzt sich für professionelle Spitzenleistungen ein. Ihre Führung stellt sicher, dass die Einführung eines MLS in den Realitäten des indischen Marktes verwurzelt ist und die Vorteile für ihre Mitglieder und Millionen Verbraucher im ganzen Land vergrößert. Durch den Zusammenschluss bündeln UCO und NAR Indien ihre Stärken – die Marktführerschaft und den Einfluss von NAR Indien sowie die jahrzehntelange Erfahrung von UCO im Bereich MLS –, um gemeinsam ein modernes, skalierbares MLS in Indien zu schaffen.

„Wir fühlen uns geehrt und sind stolz darauf, NAR India bei der Entwicklung eines vernetzten und transparenten Immobilien-Ökosystems in Indien zu unterstützen – ein wichtiger Markt, der sich mit unserer Vision deckt, Organisationen zu unterstützen, während wir unsere Reichweite in verschiedenen Regionen ausweiten", sagte Merri Jo Cowen, Geschäftsführer von UCO und Stellar MLS. „Diese Zusammenarbeit wird Transaktionen rationalisieren und neue Wachstumswege für Agenten, Makler, Bauträger und Verbraucher eröffnen sowie gleichzeitig den Grundstein für einen nachhaltigen Marktplatz legen, der die Zukunft des Immobilienmarktes in Indien gestaltet."

„Die exklusive Partnerschaft mit UCO stellt einen wegweisenden Meilenstein für NAR India und unsere Mitglieder dar", sagte Tarun Bhatia, stellvertretender Vorsitzender und Vorsitzender Global bei NAR India. „Für NAR Indien geht diese Zusammenarbeit über den Datenzugang und das Mitgliederwachstum hinaus – sie bietet eine Gelegenheit, globale Best Practices zu übernehmen, professionelles Vertrauen zu stärken und unsere Mitglieder zu befähigen, in einem wirklich vernetzten Markt zu konkurrieren sowie zu gedeihen."

Diese Partnerschaft schafft eine echte Brücke in beide Richtungen. Inder bilden die viertgrößte Gruppe ausländischer Käufer von US-Immobilien und machen 6 % der internationalen Transaktionen mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von 346.400 US-Dollar aus, was genau dem US-Median entspricht. Gleichzeitig sorgen die nicht in Indien ansässigen Personen (NRIs) für eine starke Nachfrage nach Immobilien in Indien. Durch die Angleichung globaler Standards und den Aufbau grenzüberschreitenden Vertrauens öffnen UCO und NAR India Türen für Inder, die in Nordamerika kaufen, und für NRIs, die zu Hause in Indien investieren.

Gemeinsam sorgen die nationale Führung von NAR India und die globale Expertise von UCO dafür, dass diese bahnbrechende Initiative nicht nur ein technologischer Sprung ist, sondern auch eine gemeinsame Anstrengung zur Gestaltung eines transparenten, vertrauenswürdigen und wettbewerbsfähigen Immobilienmarktes, der Indiens Stärken auf der Weltbühne widerspiegelt.

cmcbride@cocommunications.com