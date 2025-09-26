Novelle zum Waffengesetz

Wien (OTS) -

In der kürzlich im Parlament verabschiedeten Waffenrechtsnovelle wurde die Anhebung des Mindestalters für den Erwerb von Schusswaffen auf 21 bzw. 25 Jahre beschlossen.

Es ist sehr erfreulich, dass es der Ressortspitze im BMLV in enger Kooperation mit dem Milizverband Österreich, einem Mitglied unseres Dachverbands, gelungen ist, für Soldaten eine Ausnahmeregelung gesetzlich zu verankern , kommentierte der Vorsitzende der Plattform Wehrhaftes Österreich, Brigadier Erich Cibulka.

Für Soldatinnen und Soldaten in einem Dienstverhältnis sowie Offiziere und Unteroffiziere des Milizstandes soll aufgrund ihrer persönlichen Eignung, ihrer mindestens einjährigen Ausbildung an der Schusswaffe und damit einhergehend ihrem Wissen um den sicheren Umgang mit und den von Schusswaffen ausgehenden Gefahren weiterhin das Alterslimit von 18 Jhren für den Erwerb von Schußwaffen gelten.