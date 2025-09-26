  • 26.09.2025, 08:07:32
  • /
  • OTS0008

Novelle zum Waffengesetz

Wehrpolitischer Dachverband begrüßt Ausnahmen für Soldaten

Wien (OTS) - 

In der kürzlich im Parlament verabschiedeten Waffenrechtsnovelle wurde die Anhebung des Mindestalters für den Erwerb von Schusswaffen auf 21 bzw. 25 Jahre beschlossen.

Es ist sehr erfreulich, dass es der Ressortspitze im BMLV in enger Kooperation mit dem Milizverband Österreich, einem Mitglied unseres Dachverbands, gelungen ist, für Soldaten eine Ausnahmeregelung gesetzlich zu verankern, kommentierte der Vorsitzende der Plattform Wehrhaftes Österreich, Brigadier Erich Cibulka.

Für Soldatinnen und Soldaten in einem Dienstverhältnis sowie Offiziere und Unteroffiziere des Milizstandes soll aufgrund ihrer persönlichen Eignung, ihrer mindestens einjährigen Ausbildung an der Schusswaffe und damit einhergehend ihrem Wissen um den sicheren Umgang mit und den von Schusswaffen ausgehenden Gefahren weiterhin das Alterslimit von 18 Jhren für den Erwerb von Schußwaffen gelten.

Der Dachverband unterstützt die Ansicht von Ministerin Klaudia Tanner, die dazu mitteilte: Wer bereit ist, Österreich im Ernstfall mit der Waffe zu verteidigen, darf auch weiterhin früher die Verantwortung tragen, eine Waffe zu besitzen.

Rückfragen & Kontakt

Plattform Wehrhaftes Österreich - Dachverband der wehrpolitischen
Vereine Österreichs | Brigadier Mag. Erich Cibulka, Vorsitzender
Telefon: +43 676 3301963
E-Mail: vorsitzender@wehrhaftes-oesterreich.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WEH

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright