Baustart für Wohnprojekt Stadtgarten Schwechat

Fotobeschreibung: (v.l.n.r.): Thomas Auböck, Geschäftsführung KIBB Immobilien; Christian Habisohn, Vizebürgermeister Stadtgemeinde Schwechat; Volker Rohde, Geschäftsführung KIBB Immobilien; Markus Mistelbauer, Projektleitung KIBB Immobilien; Martin Schilling, Technischer Bereichsleiter Porr Bau GmbH; Christian Mramor, Oberbauleiter Porr Bau GmbH;
Wien/Schwechat (OTS) - 

Kürzlich erfolgte mit dem Spatenstich am 24.09.2024 der Startschuss für ein weiteres Wohnprojekt von KIBB Immobilien in der Zeitlhofergasse 3.

Mitten in Schwechat, direkt am Rathauspark entstehen 58 frei finanzierte Eigentumswohnungen. Die 1- bis 5-Zimmer Wohnungen umfassen Wohnflächen zwischen 39 und 121 m². Die Fertigstellung des Projekts ist für Ende 2026/Anfang 2027 vorgesehen.

Für die Architektur des Projektes zeichnet sich die Kreiner und Partner ZT GmbH verantwortlich. Als Generalunternehmer wurde die PORR Bau GmbH beauftragt. An der Feier nahmen zahlreiche Vertreter der Bauherrenschaft, der Baufirma sowie des Architektenteams teil, darunter die Geschäftsführer von KIBB Immobilien Thomas Auböck und Volker Rohde sowie Alfred Vandrovec und Martin Schilling von der PORR, sowie zahlreiche weitere Gäste. Auch Vizebürgermeister Christian Habisohn folgte der Einladung.

„Mit Stadtgarten Schwechat schaffen wir ein Projekt, das Lebensqualität, Nachhaltigkeit und architektonischen Anspruch vereint. Bewohnerinnen und Bewohner profitieren von einem modernen Wohnkonzept, das Natur und Urbanität in Einklang bringt“, erklärt Thomas Auböck, Geschäftsführer KIBB Immobilien GmbH. Besonderes Augenmerk liegt auf Energieeffizienz und umweltbewusstem Bauen: Das Projekt wird nach den höchsten Nachhaltigkeitsstandards umgesetzt und mit dem Qualitätssiegel klimaaktiv Gold ausgezeichnet.

INTERESSIERTE können sich ab sofort unter: www.stadt-garten.at voranmelden. Der Verkaufsstart erfolgt bereits im Herbst 2025.

