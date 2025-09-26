AVISO: Pressekonferenz zu laufenden Bauprojekten

Wien (OTS) -

Am Dienstag, den 30. September, findet eine Pressekonferenz von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Johannes Sailer, Leiter der Direktion 7 Infrastruktur, zu laufenden Bauvorhaben im Bundesheer statt. Dabei werden aktuelle Themen zu Baumaßnahmen sowie Entwicklungen zu geplanten Beschaffungsprojekten und die finanziellen Aspekte dieser präsentiert.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto- & Filmmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 29. September 2025, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bmlv.gv.at ersucht.

Ablauf

10:00 Uhr Beginn der Pressekonferenz

Zeit & Ort

Ab 09:30 Uhr,

AG Rossau, Presseraum,

Rossauer Lände 1, 1090 Wien