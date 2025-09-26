- 26.09.2025, 07:00:35
AVISO: Pressekonferenz zu laufenden Bauprojekten
Am Dienstag, den 30. September, findet eine Pressekonferenz von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Johannes Sailer, Leiter der Direktion 7 Infrastruktur, zu laufenden Bauvorhaben im Bundesheer statt. Dabei werden aktuelle Themen zu Baumaßnahmen sowie Entwicklungen zu geplanten Beschaffungsprojekten und die finanziellen Aspekte dieser präsentiert.
Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto- & Filmmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 29. September 2025, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bmlv.gv.at ersucht.
Ablauf
10:00 Uhr Beginn der Pressekonferenz
Zeit & Ort
Ab 09:30 Uhr,
AG Rossau, Presseraum,
Rossauer Lände 1, 1090 Wien
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: presse@bmlv.gv.at
Website: http://www.bundesheer.at
