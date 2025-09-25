- 25.09.2025, 18:42:02
Nepp: SPÖ-Finanzstadträtin Novak schon vor dem ersten Budget gescheitert
Rücktritt jetzt!
„Erhöhungen für die Menschen können sie durchdrücken, aber ein Budget schafft sie nicht. Damit ist Novak schon vor dem ersten Budget gescheitert – sie soll besser sofort zurücktreten“, erklärt Stadtrat Dominik Nepp, Landesparteiobmann der FPÖ-Wien.
Nepp weiter: „Novak ist der politische Klon von Renate Brauner: Alte SPÖ-Rezepte, neue Belastungen, null Verantwortung. So geht es nicht mehr weiter. Die Wienerinnen und Wiener haben sich das nicht verdient.“ (Schluss)
