Nepp: SPÖ-Finanzstadträtin Novak schon vor dem ersten Budget gescheitert

Rücktritt jetzt!

Wien (OTS) - 

„Erhöhungen für die Menschen können sie durchdrücken, aber ein Budget schafft sie nicht. Damit ist Novak schon vor dem ersten Budget gescheitert – sie soll besser sofort zurücktreten“, erklärt Stadtrat Dominik Nepp, Landesparteiobmann der FPÖ-Wien.

Nepp weiter: „Novak ist der politische Klon von Renate Brauner: Alte SPÖ-Rezepte, neue Belastungen, null Verantwortung. So geht es nicht mehr weiter. Die Wienerinnen und Wiener haben sich das nicht verdient.“ (Schluss)

FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

