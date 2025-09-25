Nepp: SPÖ-Finanzstadträtin Novak schon vor dem ersten Budget gescheitert

Wien (OTS) -

„Erhöhungen für die Menschen können sie durchdrücken, aber ein Budget schafft sie nicht. Damit ist Novak schon vor dem ersten Budget gescheitert – sie soll besser sofort zurücktreten“, erklärt Stadtrat Dominik Nepp, Landesparteiobmann der FPÖ-Wien.

Nepp weiter: „Novak ist der politische Klon von Renate Brauner: Alte SPÖ-Rezepte, neue Belastungen, null Verantwortung. So geht es nicht mehr weiter. Die Wienerinnen und Wiener haben sich das nicht verdient.“ (Schluss)