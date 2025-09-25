- 25.09.2025, 17:32:32
Aviso: Demonstration gegen Lobautunnel, Freitag 26.9., 9 Uhr
Breites Bündnis demonstriert gegen Hanke-Entscheidung zum Lobautunnel
GLOBAL 2000, LobauBleibt, Fridays for Future und Greenpeace demonstrieren gemeinsam mit einem breiten Bündnis am Freitag, 26.09., um 9 Uhr gegen den Lobautunnel.
Das Projekt ist eine Katastrophe für Klima und Umwelt. Gleichzeitig wird ein Milliardenloch in ein ohnehin knappes Budget gerissen, anstatt in den Ausbau sozial gerechter und klimaverträglicher Alternativen zu investieren.
Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.
Ort: Verkehrsministerium, Radetzkystraße 2, 1030 Wien
Als Sprecher:innen der Organisationen vor Ort sind unter anderem:
- Hannah Keller, Klima- und Energiesprecherin, GLOBAL 2000
- Lea Moser, Sprecherin Fridays for Future
- Stefan Holly, Sprecher LobauBleibt
