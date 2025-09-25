  • 25.09.2025, 17:32:32
  • /
  • OTS0197

Aviso: Demonstration gegen Lobautunnel, Freitag 26.9., 9 Uhr

Breites Bündnis demonstriert gegen Hanke-Entscheidung zum Lobautunnel

Wien, am 25.September (OTS) - 

GLOBAL 2000, LobauBleibt, Fridays for Future und Greenpeace demonstrieren gemeinsam mit einem breiten Bündnis am Freitag, 26.09., um 9 Uhr gegen den Lobautunnel.

Das Projekt ist eine Katastrophe für Klima und Umwelt. Gleichzeitig wird ein Milliardenloch in ein ohnehin knappes Budget gerissen, anstatt in den Ausbau sozial gerechter und klimaverträglicher Alternativen zu investieren.

Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Ort: Verkehrsministerium, Radetzkystraße 2, 1030 Wien

Als Sprecher:innen der Organisationen vor Ort sind unter anderem:

  • Hannah Keller, Klima- und Energiesprecherin, GLOBAL 2000
  • Lea Moser, Sprecherin Fridays for Future
  • Stefan Holly, Sprecher LobauBleibt

Rückfragen & Kontakt

Stefan Holly, Sprecher LobauBleibt, +43 664 750 26 877, info@
lobaubleibt.at

Antonia Petri, Pressereferentin GLOBAL 2000, +43 699 142000 82,
antonia.petri@global2000.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GLL

