Christian Berger wird Vorsitzender der Geschäftsführung der UBM Deutschland

Wien/München (OTS) -

UBM Deutschland gewinnt mit Christian Berger einen erfahrenen Rückkehrer als neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung. Ab Oktober 2025 verantwortet er Vertrieb, Vermarktung, Projektentwicklung und Kommunikation.

Schneller als erwartet konnte mit Christian Berger ein Nachfolger für den im Juli ausgeschiedenen Vorsitzenden der Geschäftsführung, David Christmann, gefunden werden. Für Christian Berger ist die UBM Development Deutschland GmbH keine Unbekannte, war er doch schon zwischen 2001 und 2020 für die UBM bzw. ihre Vorgängergesellschaften tätig, zuletzt als Geschäftsführer. Nach Stationen bei der Artprojekt und der 6B47 in Deutschland kehrt er nach knapp fünf Jahren wieder in die UBM zurück.

„Die UBM Deutschland fühlt sich für mich emotional nach wie vor wie mein Baby an. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen drei Geschäftsführerkollegen und dem ganzen Team die UBM Deutschland erfolgreich durch die vor uns liegenden Jahre zu führen“, sagt Christian Berger.

Christian Berger verantwortet ab 1. Oktober 2025 die Bereiche Vertrieb, Vermietung, Vermarktung, Projektentwicklung und Kommunikation. Daniel Pfister (verantwortlich für kaufmännische Projektleitung, Controlling, Tax, IT und Mobilität), Bernhard Egert (Timber Construction, Construction Mainz und Berlin) und Roman Ehrentraut (Construction München und Frankfurt, Gewährleistungsmanagement, technische Gebäudeausrüstung/ELT) bleiben in ihren angestammten Geschäftsführerfunktionen. Damit besteht die Geschäftsführung der UBM Deutschland ab Anfang Oktober wieder aus vier Personen.

„Christian Berger kennt die UBM, ist perfekt vernetzt und ein Umsetzer – gute Voraussetzungen, jetzt wo sich am deutschen Markt wieder etwas bewegt“, zeigt sich Thomas G. Winkler, CEO der börsenotierten Muttergesellschaft, erfreut über die gelungene Besetzung.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.